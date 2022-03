【學童染疫】英國研究中小學生新冠後遺症 30%小學生康復後精神不集中

▲ 英國研究指出,中小學生染疫後有部份會出現後遺症。

第五波疫情持續,由於Omicron病毒傳播極快速,本港至今已有多名兒童確診,甚至有幼童染疫離世,情況令人憂心,家長對於兒童及青少年康復後,有否患後遺症存有疑問。英國最新研究顯示,部分確診的中小學生康復後,會出現至少持續12星期的新冠後遺症病徵,當中有3成小學生康復後受精神不集中的問題困擾,亦有逾2成中學生出現此症狀。

該研究由英國國家統計局(Office for National Statistics)於2月28日發表,研究機構包括:倫敦衛生與熱帶醫學院(London School of Hygiene & Tropical Medicine)、英國衛生安全局(UK Health Security Agency)及英國國家統計局(Office for National Statistics)。

報告在去年11月至12月期間,透過問卷方式訪問了3,375名家長及2,045名中小學生,在5至11歲的確診病童中,有1%會出現新冠後遺症,而11至16歲的確診青少年中,則有2.7%出現新冠後遺症。

研究指出,新冠後遺症的病徵還包括耳鼻喉等上呼吸道不適、胸口痛、皮膚出現紅印或紅疹、腹痛肚瀉、頭暈頭痛等。研究又發現,有5.9%小學生更有機會出現過度活躍症的病徵,而情緒問題亦較易出現在男童身上。

而由英國國家衛生研究院(National Institute for Health Research, NIHR)和 英國研究與創新部(UK Research and Innovation ,UKRI)則於去年評估了3,065位確診病童,年齡介於11至17歲的中小學生,當中有14%受三大症狀所困擾,有些情況更持續長達15周,有3成小學生感到至少一種情緒困擾,例如精神難以集中,有逾2成的中學生也感到受情緒困擾。

研究提醒,如果持續超過12星期進食時失去味覺,無嗅覺靈敏反應,要留意是出現新冠症候群,即使是輕症、無症狀的兒童,也會發生新冠症候群。

責任編輯:陳麗薇