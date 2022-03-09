【Disney+動畫】《玩轉腦朋友》班底製作《熊抱青春記》　 成彼思首位華裔女導演長片

▲ 《熊抱青春記》

將在3月11日於Disney+上架《熊抱青春記》（Turning Red）份外值得關注，因為這套迪士尼與彼思今年新作，因為這是彼思史上首部由女導演執導的動畫長片，更是一位華裔女導演，兼奧斯卡得獎導演。



在《超人特工隊2》（Incredibles 2）同場加映的短片《包寶寶》（Bao）令不少觀眾印象猶深，片中活化成可愛小孩的小包討人歡心，當中帶出的母女故事亦感動無數觀眾，出色的意念和製作更為加拿大華裔導演石之予（Domee Shi） 贏得奧斯卡最佳動畫短片大獎。

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探討母女關係



今次被委以重任，成為彼思首位動畫長片女導演的石之予，全新原創力作《熊抱青春記》再次透過電影探討與媽媽的關係。

故事意念非常破格有趣，講述一名13歲少女李美蓮（Mei Lee），除了要面對踏入少女成長期中身體、性情、人際關係的急劇變化之外，最特別就是她一激動秒速突變成為一隻超巨型小熊貓。

從初期發放的電影概念圖，見到這隻造型得意的小熊貓背著書包在學校出現，與周遭的學生形成強烈對比。



英文版本更邀請了憑《嗜血嬌娃》（Killing Eve）勇奪金球視后的首位亞裔演員吳珊卓（Sandra Oh）聲演李美蓮的媽媽，令角色更加生動及富感染力。