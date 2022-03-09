【抗疫支援】中大中西醫結合醫務中心提供遙距診症　確診病人首3次診金全免【附預約詳情】

▲ 中大中西醫結合醫務中心提供遙距診症。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，為協助確診患者得到幫助，多間機構推出網上診症服務。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心今日（9日）宣布，推出為確診者提供遙距中醫諮詢及診症服務。

「2019冠狀病毒病感染者遙距診症贈醫服務計劃」由醫務中心的註冊中醫師，透過WhatsApp視訊，了解患者發病的經過、症狀體徵、病程長短，並在綜合考慮後建議適合個人的治療用藥。

求診人士須身處香港，並為新冠肺炎感染者，要出示檢測為陽性的結果，計劃詳情如下：

收費：診金：首3次診金全免 藥費：每劑70元正（額外藥費另計） 代煎藥費：每劑20元，至少3劑 快遞費用：由求診者自付

應診時間：周一至周五，上午9時至下午5時30分；周六，上午9時至下午12時30分

報名或查詢： 2873 3100（沙田）/ 2873 3053； 電郵： imc.info@cuhk.edu.hk

有關計劃，可按此瀏覽更多詳情。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴