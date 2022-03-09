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【虐待動物】葵涌再發現有小狗遭虐殺剖腹　動物義工巡查時揭發

社會 18:00 2022/03/09

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葵涌再發現有小狗遭虐殺剖腹，動物義工巡查時揭發。

葵涌發生懷疑殘酷虐殺動物事件，今日（9日）下午3時許，有人報案指在上葵涌邨一個休憩公園的山坡，發現一隻狗隻屍體，懷疑該狗隻曾被遭人殘殺。

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警員接報到場調查，發現遇害小狗屬未成年，被發現時腹部疑被人劏開，傷口齊整，部份內臟疑失去，手法極其殘酷。在發現狗屍的位置未有發現血跡，經初步調查後，警方將案件列作「殘酷對待動物」案，交由荃灣警區動物罪案警察專隊跟進，暫時未有人被捕，至於小狗屍體其後由愛護動物協會人員檢走。

現場消息今日有動物義工到上址查看有否遺棄動物而揭發，而上星期亦曾發現有狗隻疑被虐殺。

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記者：曾秋文

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