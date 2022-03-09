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【商戶免租】多家機構推出疫市租金寬免　房協600租戶可免租6個月

社會 18:11 2022/03/09

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房協延續租金寬減措施支援合資格商戶。 （資料圖片）

第五波疫情持續，香港房屋協會（房協）今日宣布，在今年4月1日至9月30日期間，向轄下逾400個合資格商戶，提供上限為75%的租金寬減，為期6個月。

除了房協外，市建局早前亦宣布，將在4月1日推出新一輪租金寬減措施，同樣為期6個月至今年9月底，惠及約800名住宅及商業租戶，涉及寬減款項超過5,700萬元。兩年累計租金寬減金額將逾2億。

另外，太古地產早前亦宣布，對旗下全資擁有的太古廣場和太古城中心需要關閉的表列處所租戶，提供全額租金寬免。租金減免期將覆蓋由租戶被要求關閉當日起計，至2022年4月20日。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：陳梓蔚

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