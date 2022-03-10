【補習天王】曾拒年薪8500萬挖角報栽培之恩　林溢欣教學10年自立門戶陪學生作戰

▲ 林溢欣去年離開遵理自立門戶，希望為補習界帶來衝擊。

為了一睹名師風采，補習社外大排長龍，甚至有學生暈倒。補習天王林溢欣（YY Lam）自2011年入行就施展超強魅力，高峰期開逾130班全數爆滿，被視為偶像。在遵理學校任教10年，2015年現代教育登全版廣告高薪挖角也不動搖，但在去年約滿後，YY毅然決定自立門戶，開展事業的新一章。

出身基層的YY，爸爸曾任製衣和裝修工人，媽媽是售貨員，一家四口與爺爺嫲嫲、姑姐躋在400呎的舊樓。不過，他感恩，在他生命中得到很多良師引導。中學就讀葵涌區Band 1英中可風中學，中文老師朱sir見他寫作不錯，就鼓勵他向報章投稿，中二那年他獲得人生第一筆稿費$90，令他雀躍萬分。朱sir繼續鼓勵他寫作，更認為他所寫的武俠小說水準不錯，希望他成為第二位金庸，這些說話成為YY心靈滋長的力量。

很多人叫我「欣（恩）師」，我受之有愧，因為我的老師才是真正的言傳身教。

在2006年，他以高考3A佳績考入中大中文系，曾經師承歐陽偉豪（Ben sir），取得一級榮譽畢業後，再於2011年完成碩士課程。原本計劃報讀博士課程時，Ben sir得悉大型補習社遵理學校的中文補習老師離世，創辦人急需人才，YY改變深造的決定，投身補習行列。

▲ YY入行不久即搖身成補習天王。（陳國峰攝）

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最高峰3萬學生

當年，首屆DSE如箭在弦，其後中文科更被稱為「死亡之卷」，大批學生都紛紛向補習社求救。YY從最初沒有助手、沒有知名度，僅1年事業就漸上軌道，甚至可以置業改善家人生活。

隨後數年，學生人數與日俱增，高峰期有近3萬名學生。大批學生一放學就趕往補習社排隊，爭奪200個live課的座位，更有人因排長龍暈倒入院，人氣可媲美歌手偶像。在2018年精英匯（遵理學校的控股公司）招股書披露，YY的收入比重佔集團多達3成。

獲得如此高人氣，YY形容，自己是非一般的補習老師，中文質素的專業把關固然重要，但與學生交流溝通亦不可忽視，他會拍YouTube片，除了教授語文知識，亦會分享人生道理、個人成長經歷等，學生稱之為「心靈雞湯」。

在你的人生中，可能突然有一個人說了一番說話觸動了你，那段說話就成為你往後人生走下去的動力，改變了一些想法。

說起YY，不得不說2015年的「挖角事件」，當時遵理的競爭對手現代教育登全版廣告，稱以8,500萬年薪邀請YY過檔，YY翌日隨即否認傳聞及撰寫公開信表明留效遵理。YY憶述，在廣告刊登前，現代有先接觸他，不過，當時遵理正在籌備上市，他認為在公在私都需要留下來，還公司的栽培之恩。

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入行10年自立門戶

然而，10年過去，YY有感自己在公司管理上不能作主，衍生很多無法解決的問題，加上他人生到了3字頭，開始思考自己何去何從，希望嘗試一些新發展，於是他在去年8月與遵理約滿後，自立門戶開設「凝皓教育」，目前有3間分校，以便吸納YY眾多的舊生，

這10年來，要報恩也報完，所以是離開的時候。「凝皓」名字有凝聚的意思，皓是光亮、光明的意思，我認為人的一生中，總有一刻是被人照亮的，我們希望讓學生感受到這個地方，是陪伴他們作戰的地方。

他坦言，以往只需準備講課，其他筆記、宣傳等都有人代勞，但現時做老闆，所有事都由自己決定，較以往辛苦，收入也沒有以前多，但他希望建立一套完全不同的文化，帶給補習界一個衝擊。他會聘請一位中大的心理學家在補習社為學生進行輔導，亦希望為畢業生提供實習機會等。

我希望能讓這個地方更像教育、更能探索無限的可能。

▲ YY與Dr-Max推出兒童教材。（陳國峰攝）

推兒童中文教材

一直以來，YY的團隊都集中DSE中文課程，不過，他發現學生在高中中文差的原因，是他們的語文根基打得不好，於是YY斥資逾千萬與Dr-Max合作製作兒童中文教材，取名「凝皓六段」，教材分為6個程度，提供有點讀筆，用聲音引導學生完成遊戲練習，從最基礎認識字詞部首、本義，到理解中華歷史文化演變而成的詞彙和成語等，提升學生的閱讀和寫作能力。

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記者：林愛娜