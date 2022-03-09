 【藏槍判囚】補習教師涉串謀謀殺罪成候判　同案21歲女侍應藏槍彈囚 6年半

▲ 女侍應涉藏槍及子彈，今於高等法院被判監6年半。資料圖片

補習教師疑因不滿1名男子到處騙財及背叛他，聲稱要向事主開槍， 早前經審訊後被裁定串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥罪兩罪成，案中涉藏有3支手槍及500發子彈的21歲女侍應，早前承認兩項2 項無牌藏有槍械及彈藥罪，並以特赦證人身分作供指證同案兩被告， 今(9日)於高等法院被判囚6年半。法官判刑時指， 女被告受到同案補習教師操控，被愛情沖昏頭腦及蒙蔽，因其無知而忽視犯案的嚴重性。

被告翟詠詩(21歲)，報稱女侍應， 早前承認兩項無牌管有槍械及彈藥罪，控罪指她於2019年12月 及2020年1月，在小瀝源住所共管有3支手槍連彈匣及500發 子彈。

被告早前承認控罪，並以特赦證人身分出庭指證同案兩名被告， 最終同案被告31歲的補習教師蘇翰韜，被裁定1項串謀謀殺及1項 串謀無牌管有槍械及彈藥罪成，法官押後至明(10日)早處理其判 刑，另1被告則無罪獲釋。

代表律師求情時指，被告翟詠詩生世坎坷， 出生後不久被送往保良局，5歲始才由姨母養育成人。 由於被告自少缺乏父母愛護，容易受男友操控。案發時被告只有17 至18歲，欠缺成熟，因本案而付出沉重代價， 被告已盡力出庭指證同案被告，望法官給予機會改過自新。 被告望能考入大學，出獄後重新做人，照顧及報答姨母。

法官判刑時引述案情指，2019年元旦日警方於大埔被廢棄的學校 斜坡發現彈孔，其後於案中另一被告蘇翰韜住所附近發現彈殼， 警方其後於被告住所的衣櫃內發現涉案槍彈， 被告指是蘇交給他保管，並曾要求她一起試槍。

被告於警誡下指蘇曾與她到大埔試槍，蘇曾向木頭發射一槍， 其後蘇將槍彈交給被告，著她帶回家， 並曾獲告知有關槍彈將用作殺害案中事主林靖峰。

代表律師求情指，被告於社交平台認識蘇時年僅15至16歲，案發 時被告仍年少，容易受朋輩及比她年長的人士影響， 因其軟弱而犯下本案。

法官指被告年少天真，被愛情蒙蔽及充昏頭腦，受到當時比她年長1 0年的蘇之影響。被告視蘇為男友，惟對方只視她為性伴侶， 首次與她發生性交的地方為大埔被廢棄的學校， 並利用她替自己做骯髒事，而被告亦愚蠢地依從指示， 將涉案槍彈帶回家，蘇被捕時警方便不能在其身上搜獲有關物品， 可見被告的不成熟，亦因其無知而忽視犯案的嚴重性。

法官指本案所涉槍彈曾於公眾地方使用過， 而被告收藏槍彈於沒有上鎖的衣櫃內，亦屬加重本案嚴重性。 惟考慮到被告及早認罪，並於案中協助指證同案被告， 故除認罪獲減刑外，亦額外獲減刑一半，就兩罪共判監6年半。

疫情最新情况互动地图：bit.ly/3LmilTU

一文看清强制检测方法及途径：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升级，TOPick为大家推出一系列亲子、健康、娱乐、港闻及休闲生活资讯及Video。立即下载：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧