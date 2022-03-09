 【藏槍判囚】補習教師涉串謀謀殺罪成候判　同案21歲女侍應藏槍彈囚 6年半

補習教師疑因不滿1名男子到處騙財及背叛他，聲稱要向事主開槍，早前經審訊後被裁定串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥罪兩罪成，案中涉藏有3支手槍及500發子彈的21歲女侍應，早前承認兩項2項無牌藏有槍械及彈藥罪，並以特赦證人身分作供指證同案兩被告，今(9日)於高等法院被判囚6年半。法官判刑時指，女被告受到同案補習教師操控，被愛情沖昏頭腦及蒙蔽，因其無知而忽視犯案的嚴重性。
被告翟詠詩(21歲)，報稱女侍應，早前承認兩項無牌管有槍械及彈藥罪，控罪指她於2019年12月及2020年1月，在小瀝源住所共管有3支手槍連彈匣及500發子彈。
被告早前承認控罪，並以特赦證人身分出庭指證同案兩名被告，最終同案被告31歲的補習教師蘇翰韜，被裁定1項串謀謀殺及1項串謀無牌管有槍械及彈藥罪成，法官押後至明(10日)早處理其判刑，另1被告則無罪獲釋。
代表律師求情時指，被告翟詠詩生世坎坷，出生後不久被送往保良局，5歲始才由姨母養育成人。由於被告自少缺乏父母愛護，容易受男友操控。案發時被告只有17至18歲，欠缺成熟，因本案而付出沉重代價，被告已盡力出庭指證同案被告，望法官給予機會改過自新。被告望能考入大學，出獄後重新做人，照顧及報答姨母。
法官判刑時引述案情指，2019年元旦日警方於大埔被廢棄的學校斜坡發現彈孔，其後於案中另一被告蘇翰韜住所附近發現彈殼，警方其後於被告住所的衣櫃內發現涉案槍彈，被告指是蘇交給他保管，並曾要求她一起試槍。
被告於警誡下指蘇曾與她到大埔試槍，蘇曾向木頭發射一槍，其後蘇將槍彈交給被告，著她帶回家，並曾獲告知有關槍彈將用作殺害案中事主林靖峰。
代表律師求情指，被告於社交平台認識蘇時年僅15至16歲，案發時被告仍年少，容易受朋輩及比她年長的人士影響，因其軟弱而犯下本案。
法官指被告年少天真，被愛情蒙蔽及充昏頭腦，受到當時比她年長10年的蘇之影響。被告視蘇為男友，惟對方只視她為性伴侶，首次與她發生性交的地方為大埔被廢棄的學校，並利用她替自己做骯髒事，而被告亦愚蠢地依從指示，將涉案槍彈帶回家，蘇被捕時警方便不能在其身上搜獲有關物品，可見被告的不成熟，亦因其無知而忽視犯案的嚴重性。
法官指本案所涉槍彈曾於公眾地方使用過，而被告收藏槍彈於沒有上鎖的衣櫃內，亦屬加重本案嚴重性。惟考慮到被告及早認罪，並於案中協助指證同案被告，故除認罪獲減刑外，亦額外獲減刑一半，就兩罪共判監6年半。
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記者：林育慧