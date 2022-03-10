【愛情值日生】ERROR指「共享愛情」最重要公平　以懷舊作MV題材：我哋都唔後生

▲ ERROR「共享愛情」最重要公平，以懷舊作MV題材：「我哋都唔後生！」

由隊長肥仔（梁業）、副隊長阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）以及保錡（吳保錡）組成的男子組合ERROR，於上月中推出第11首團隊作品《愛情值日生》，更邀請到「張氏夫婦」張繼聰和謝安琪擔任MV的嘉賓，為一眾「404」（ERROR粉絲名稱）帶來驚喜。

近年的新歌MV都在追求破百萬的點擊率，新歌近日已達到超過120萬的點擊，ERROR接受TOPick專訪時，193對新歌點擊率卻不以為然：「MIRROR成員的Solo歌1日已破百萬，我們用了兩星期才達到這個數字，所以也沒有特別留意數字的東西。我們一向都沒打算追過MIRROR，因為知道追不上。」

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張繼聰夫妻檔客串

MV重現千禧年代的氣氛，最令人驚豔的當然是找來張繼聰與謝安琪（Kay）夫妻檔客串。

這次更是夫婦時隔7年再度同台合作，撮合整件事的正是阿Dee：「有次跟肥仔在首映遇到他們，我們鼓起勇起上前邀請，很順利地一問他們就說好、來夾個日子吧，之後交換了經理人電話。整件事好夢幻，只是問了一句就成真了。」

問到ERROR如何「報答」二人，肥仔笑謂：「會叫副隊長寫信、出感謝狀給他們，或者實際一點，別他們到公司取支票。」講到酬勞阿Dee表示雖然不知實際價錢，但相信張氏夫婦以友情價接演，感謝阿Kay破格演繹少女情懷的感覺，加上阿聰的出現，令這個兩公婆同場的久違畫面重現眼前。

▲ （大會提供）

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追女仔招數

復古MV中有亦不少復古哄女仔招數，例如共享耳機、親手織頸巾等，問到ERROR年輕時是否用過類似招數追女仔，肥仔馬上撇清：「無用過，完全是導演把他的經驗分享給我們，我不溝女，所以我都不太清楚。」

阿Dee則相對誠實：「有些都試過，例如兩個人share耳機，還有分享手機鈴聲！193那段本來有一幕是將手機鈴聲用紅外線分享給阿Kay，可惜最後畫面無呈現到出來。」

193自爆當年往事，試過到文具店買現成紙星星扮自己摺：「最重要是懶、想節省時間，覺得女仔易呃，怎料最後被對方發現。不過對方無直接踢爆，但說希望我下次送星星，要在每張紙條上都寫上心意字句再摺，那代表我下次不能再買，我猜她是拆穿了這會這樣說。」

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破格愛情觀

《愛情值日生》主題圍繞一腳踏多船的「ERROR愛情觀」，193直指是由「花心」的阿Dee拋出這個概念。

阿Dee則馬上解釋：「事源ERROR一直都想出一首『MK愛情歌』，但想不到題材，剛好早前台灣藝人王先生（王力宏）發生了一些新聞，那時我就想能否以甜蜜的角度去講這一種愛情呢？這種愛情很多歌都唱過，但都傾向傷心的角度，如果用開心的方式呈現會否有新的感覺呢。」

而這次新歌班底找來了黃偉文與何秉舜擔當曲詞編監，二人完美地幫ERROR把這個「一妻多夫」的概念變成《愛情值日生》，阿Dee續謂：「再加上這個MV陣容，各方面的成績出來都不錯，我覺得是個很好的完成品，很開心能參與這次創作。」

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共享愛情

提到這種「共享愛情」，三子齊聲指自己無試過，193就把問題拋到因為錄音而缺席訪問的保錡身上，而阿Dee則幫保錡解圍，指聽過杜拜實行一夫多妻制兼且有法律保障：「一位太太收到跑車，另一樣也要收到，我想在有保障的情況下都可以一試。」

193亦附和：「最重要公平而且男女平等，一夫多妻和一妻多夫也可以並存。男歡女愛這回事最重要對方能夠接受，如果對方不能接受當然不可能。」

講到現實中，ERROR願意犧牲自我與別人共享的女神，阿Dee秒答經理人花姐（黃慧君）：「我們在跟MIRROR共享花姐，她忙到我們都經常見不到她本人。」

▲ （instagtam圖片）

肥仔直說心中的女神大多是人妻，講到願意「共享」的對象，肥仔自言喜歡林嘉欣那種笑容甜美的女生。193和阿Dee聞言呼叫：「這甚麼東西？訪問標題會變成『共享林嘉欣』！」

沉默肥仔把話語權交給隊友，阿Dee爆料指肥仔有鋪『搞人老婆嘅癮』，193接著爆料：「肥仔還要認識林嘉欣的老公（袁劍偉），最近我們接拍的劇集正是由他擔當導演，相信肥仔戲份會被大減。」而193則指無女神的概念，由出道至今都答不到誰是心中女神這個問題：「而且我比較專制，不會跟別人分享我喜歡的女生。」

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情歌第一炮？

MV中四子分別向多套經典作品包括《烈火戰車》、《電車男》、《流星花園》及《藍色生死戀》致敬，同樣是90後的四子感受極深。千禧年代香港吹起了台、日、韓劇的風潮，對阿Dee來說是個很好的回憶點：「望到那些角色就會浮現當時的回憶，那些都是跟大家的共同回憶。」

肥仔則指自己以往不愛看愛情劇：「唯一會看就是《電車男》，劇集完結時有種不捨的感覺。」年輕時只專注打波和打機的193雖然無煲劇習慣，但聽到這些經典作品的名字都有所感受：「這些名字以前經常聽到，代表著我們『中學雞』時期的回憶。同樣代表我們老了，才會拿這件事出來玩、做MV題材，代表我們都不年輕了，才會懷緬以前逝去了的青春。」

《愛情值日生》講到是ERROR今年的「情歌第一炮」，問到他們今年是否以情歌做主打，阿Dee笑謂：「我想我們調轉了寫法，應該是『第一炮情歌』才對。」193表示ERROR接下來會有更多作品，但題材、音樂種類還未定好：「我想很大機會是情歌，因為情歌是香港市場最多人聽的類型，不一定愛情，親情友情也是。」問到四子的Solo作品，謹慎的肥仔指未能多透露，阿Dee則大方地謂：「唯一肯定我今年是沒有Solo的。」

記者：陳心怡