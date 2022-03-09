【緊急警示】霍啟剛： 不需要加警報聲 老人家、小朋友真係驚　黃傑龍：以為射核彈

▲ 霍啟剛： 不需要加警報聲 老人家、小朋友真係驚。（資料圖片）

今日傍晚時分，港府首次因應疫情，透過電訊商向市民發出有異常聲響的「緊急警示」，手機收到有關訊息內容附有中、英文版本，提醒市民醫管局將伊利沙伯醫院3月9日起成為定點醫院，專門接收新冠病人（詳情即看：【下一頁】）。不過，似乎突如其來的手機巨響警示，都嚇壞了不少市民。

立法會議員霍啟剛在社交平台表示，警報聲會讓老人家、小朋友受驚，籲政府應在非常緊急情況下才考慮使用緊急警示的功能。

其實淨係出個警告標誌大家都會睇到，真係唔洗加埋警報聲，老人家、小朋友真係驚，真係會出事！政府唔該你下次非常、非常緊急情況下先考慮用呢個功能！（最好都唔好用）

叙福樓集團主席、稻苗學會榮譽會長黃傑龍同樣在社交平台指，政府的緊急警示令人受驚，笑指電影中只有外星人入侵才會發出「緊急警示」。

嚇死人咩，我以為普京射核彈… 我睇荷里活電影美國總統嘅發出呢個警報就係外星人入侵㗎嘛

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記者：李榮忠