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【新冠疫苗】再多6宗曾於離世前14日內接種疫苗死亡個案　15歲少年打復必泰後胸痛

社會 19:31 2022/03/09

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再多6宗曾於離世前14日內接種疫苗死亡個案，15歲少年打復必泰後胸痛。（林宇翔攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（9日）公布最新疫苗接種監測更新，截至3月6日的過去一星期，衞生署接獲一宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名15歲少年，他在接種復必泰疫苗後2天內出現胸痛，情況穩定；過去一星期，衞生署亦接獲6宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及2男4女，年齡介乎45至93歲，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

衞生署續指，衞生署共接獲42宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至3月6日晚上8時，本港市民合共接種了約1,357萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約631萬名，當中包括90.2%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,131宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.05%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括77宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

截至3月9日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘11宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：李榮忠

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