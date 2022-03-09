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【虐兒事件】保護兒童會設管理革新高級副總幹事　由資深政務官周舜宜擔任

社會 19:46 2022/03/09

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保護兒童會設管理革新高級副總幹事，由資深政務官周舜宜擔任。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下童樂居疑發生虐兒事件，涉及40名受害兒童，有多名職員被控對所看管兒童或少年人襲擊罪。香港保護兒童會今天（9日）宣布，委任周舜宜為高級副總幹事（管理革新），即日履新。保護兒童會表示，有關職位全新設立，是革新計劃重點舉措之一，專責推動重塑機構 文化以提升兒童的照顧。

保護兒童會指，周舜宜在政府服務超過25年，擁有豐富的行政管理及相關經驗。她主要工作是推動機構變革，落實各項改革建議，同時加強內部管控、人力資源管理、保障兒童福祉及處理內部舉報及投訴。

義務性質的執行委員會主席夏穆表示，相信以周舜宜熱誠及豐富經驗，有助強化管理骨幹，帶領保護兒童會變革維新。

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責任編輯：李榮忠

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