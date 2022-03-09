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【醫療事故】威院8旬長期病翁昏厥入院　獲漏發口服乙酸皮質醇翌日不治

社會 20:08 2022/03/09

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81歲男病人昏厥威院，情況好轉後未有恢復處方皮質醇，翌日血壓低病逝。（資料圖片）

威爾斯親王醫院發言人今日（9日）公布，一名81歲男病人，患有多種慢性疾病，需長期服用口服藥物乙酸皮質醇，3月1日因反應緩慢及昏厥，到急症室求診。檢查顯示病人低血壓及肺部有感染，院方安排病人入住內科病房。醫生因應病人臨床情況，以靜脈注射方式給予乙酸皮質醇。

病人情況其後好轉，醫生於3月3日曾調整其劑量，並於3月4日早上停止靜脈注射乙酸皮質醇，惟未有恢復處方口服乙酸皮質醇。其後病人血壓一直穩定，至3月5日晚上7時05分量度不到血壓，醫生立即為病人施行急救，惟病人最終於當晚7時33分離世。

院方已向死因裁判官呈報個案，並會配合調查工作。

院方非常關注今次事件，已將事件列為醫療風險警示事件並向醫院管理局總辦事處通報。院方將成立根源分析委員會詳細調查事件經過及作出改善建議。

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責任編輯：李榮忠

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