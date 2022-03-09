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【香港回憶】古諮會明討論將香港大會堂升格為古蹟　另討論將雍仁會館定為歷史建築

社會 21:32 2022/03/09

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古諮會明日將討論將香港大會堂升格為古蹟。（資料圖片）

古諮會明日（10日）舉行公開會議，將討論政府古蹟辦建議，把3座歷史建築列為法定古蹟，包括香港大會堂、雷生春和回教清真禮拜總堂。。

香港大會堂於1962年落成啟用，是香港首個為市民而建的多用途文娛中心。大會堂坐落於中環愛丁堡廣場的臨海填海區，佔地1.1萬平方米，於2009年列為一級歷史建築。

舊大會堂由巿民集資興建，1869年落成啟用，一直運作至1947年全面拆卸。戰後市民重視文化發展，大會堂遂獲重建。現時的香港大會堂由英國建築師羅納德‧菲利普和艾倫‧菲奇於1956年設計，耗資2,000萬港元興建，由當時的香港總督柏立基於1962年3月2日主持揭幕典禮。

另外，古諮會亦建議將葵涌新葵街中葵涌公園石屋、和中環堅尼地道1號雍仁會館定為歷史建築。前者擬定為2級歷史建築；後者擬定為1級歷史建築。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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