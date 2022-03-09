  • 19°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 22:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減重症減死亡】 高拔陞：全力救治每一個病人　將於指定診所提供新冠藥物

社會 21:41 2022/03/09

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

高拔陞：全力救治每一個病人，將於指定診所提供新冠藥物。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，公立醫院幾乎爆煲，不少確診病人需留家等入院或隔離中心。醫管局行政總裁高拔陞向員工發信，表示前線醫護人員面對海嘯式的個案來襲，承受著前所未有的壓力，完全感受到同事的困難和焦慮，亦絕對值得各方肯定。高拔陞希望同事們上下一心、全力以赴，集中資源，共同擊退第五波疫情的巨浪。

高拔陞指，在第五波不幸染疫的死亡個案中，大部分沒有接種疫苗，當中約8成是長期病患者，甚至需要長期臥床，而有近6成離世病人居住在院舍。他指，現在的抗疫重點，應放在「全力減少死亡、重症和感染」的工作上。因應不幸染疫的長者群組，有需要先將病情穩定及正在康復，而仍然停留在醫院的長者轉到由社福機構管理的社區隔離設施，例如在亞洲國際博覽館及即將啟用的啟德郵輪碼頭社區隔離設施。

而病情較輕至中度的病人，會分流到社區治療設施，不但為病人提供合適的治療，同時更可以在醫院騰出更多病床，接收病情較嚴重病人，從而增加這班重症病人獲得合適治療的機會和減少病情惡化的風險。

另一方面，高拔陞指正積極檢視新冠病毒口服抗病毒藥物的臨床指引，稍後在指定診所可為合適病人處方相關口服藥物。在安老院舍支援方面，醫管局社區老人評估小組已加強服務，並按臨床指引及病人情況，處方口服抗病毒藥物予合適院舍長者病人服用，至於病情較嚴重的長者則會安排送院治理。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【新冠疫苗】專家委員會評估72宗打針後14日內死亡個案　總結其中53宗與疫苗接種沒因果關係
今日 20:38
【新冠疫苗】專家委員會評估72宗打針後14日內死亡個案　總結其中53宗與疫苗接種沒因果關係
【第五波疫情】內地專家團視察觀塘順天邨圍封強檢　由運房局局長陳帆陪同
今日 20:58
【第五波疫情】內地專家團視察觀塘順天邨圍封強檢　由運房局局長陳帆陪同
【抗疫支援】仁濟醫院為兩方艙醫院患者提供情緒支援　附熱綫詳情及時間
今日 20:23
【抗疫支援】仁濟醫院為兩方艙醫院患者提供情緒支援　附熱綫詳情及時間

你可能感興趣

【新冠疫苗】專家委員會評估72宗打針後14日內死亡個案　總結其中53宗與疫苗接種沒因果關係
今日 20:38
【新冠疫苗】專家委員會評估72宗打針後14日內死亡個案　總結其中53宗與疫苗接種沒因果關係
【第五波疫情】內地專家團視察觀塘順天邨圍封強檢　由運房局局長陳帆陪同
今日 20:58
【第五波疫情】內地專家團視察觀塘順天邨圍封強檢　由運房局局長陳帆陪同
【抗疫支援】仁濟醫院為兩方艙醫院患者提供情緒支援　附熱綫詳情及時間
今日 20:23
【抗疫支援】仁濟醫院為兩方艙醫院患者提供情緒支援　附熱綫詳情及時間
疫情 診所 治療 壓力 疫苗 強制檢測 高拔陞 公立醫院 院舍 長期病

最高瀏覽

【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
13:24 2022/03/08
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
今日 09:01
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
【抵食飯盒】荃灣$40買超足料海鮮三餸飯　有長腳蟹龍蝦附送汽水與例湯
14:52 2022/03/08
【抵食飯盒】荃灣$40買超足料海鮮三餸飯　有長腳蟹龍蝦附送汽水與例湯