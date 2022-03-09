【減重症減死亡】 高拔陞：全力救治每一個病人　將於指定診所提供新冠藥物

▲ 高拔陞：全力救治每一個病人，將於指定診所提供新冠藥物。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，公立醫院幾乎爆煲，不少確診病人需留家等入院或隔離中心。醫管局行政總裁高拔陞向員工發信，表示前線醫護人員面對海嘯式的個案來襲，承受著前所未有的壓力，完全感受到同事的困難和焦慮，亦絕對值得各方肯定。高拔陞希望同事們上下一心、全力以赴，集中資源，共同擊退第五波疫情的巨浪。

高拔陞指，在第五波不幸染疫的死亡個案中，大部分沒有接種疫苗，當中約8成是長期病患者，甚至需要長期臥床，而有近6成離世病人居住在院舍。他指，現在的抗疫重點，應放在「全力減少死亡、重症和感染」的工作上。因應不幸染疫的長者群組，有需要先將病情穩定及正在康復，而仍然停留在醫院的長者轉到由社福機構管理的社區隔離設施，例如在亞洲國際博覽館及即將啟用的啟德郵輪碼頭社區隔離設施。

而病情較輕至中度的病人，會分流到社區治療設施，不但為病人提供合適的治療，同時更可以在醫院騰出更多病床，接收病情較嚴重病人，從而增加這班重症病人獲得合適治療的機會和減少病情惡化的風險。

另一方面，高拔陞指正積極檢視新冠病毒口服抗病毒藥物的臨床指引，稍後在指定診所可為合適病人處方相關口服藥物。在安老院舍支援方面，醫管局社區老人評估小組已加強服務，並按臨床指引及病人情況，處方口服抗病毒藥物予合適院舍長者病人服用，至於病情較嚴重的長者則會安排送院治理。

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責任編輯：李榮忠