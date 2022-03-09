【5000元確診津貼】社署首公布1,203人獲批津貼　組織呼籲向有需要的確診者發放5000元

▲ 本港確診人數仍在增加。（資料圖片）

政府早前透過關愛基金推出一筆過恩恤現金津貼，受僱但不享有有薪病假或者自僱人士若確診，因入住公立醫院而令收入減少，則可申請津貼5000元。社署首次公布，截止3月7日，共接獲1463宗申請，其中1203獲批，即共用601.5萬公帑。另外，雖然現時許多市民難以入院治療，不符合申請資格，但政府表示，現時無計劃調整上述關愛基金津貼的申請資格。

香港公共管治學會發聲明向特首呼籲，認為許多市民在家隔離不能工作，或者入住隔離設施，政府應該對有需要的確診市民提供5000元補貼。

社署表示，申請人士上述津貼，市民須為獲衞生署確認在本地感染的香港居民，現時受僱但不享有有薪病假或為自僱人士，並因須在公立醫院留院治療而面對經濟困難。社署表示，上述申請資格仍然生效，而推行上述津貼以來，政府不時推出及加強各項抗疫措施，應對不斷變化的疫情。現時無計劃調整上述關愛基金津貼的申請資格。

早前政府推出「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」，不少確診卻未能入院治療的市民可透過平台登記，獲得檢疫證明向公司告假。根據社署的回應，換言之不享有有薪病假或者自僱人士卻無法通過該系統發出的證明向關愛基金申請。

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記者：袁澍