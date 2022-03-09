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【定點醫院】伊院今日起轉作新冠肺炎定點救治醫院　1,500張病床接收重症新冠病人

社會 22:12 2022/03/09

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伊院今日轉作新冠肺炎定點救治醫院，1,500張病床接收重症新冠病人。（資料圖片）

醫院管理局公布，伊利沙伯醫院由今日（9日）起轉作新冠肺炎定點救治醫院，醫院主座大樓內約1,500張病床改作接收病情嚴重的新冠病人，有關應變措施有助集中人手及資源照顧病人，以應對嚴峻的疫情。

醫管局指，醫院根據病人的臨床情況，將主座大樓各病房內的非新冠病人陸續轉往其他醫院，亦會將合適的病人轉往私家醫院，以騰出病床集中接收新冠病人。個別不適合轉院的病人會繼續留在醫院接受治療。院方已設立中央指揮中心密切監察病人轉院情況。

伊利沙伯醫院及廣華醫院兩間急症室，由即日起至周六（12日），只會接收有性命危險及孕婦的救護車個案，以便安排正在兩間急症室等候的確診病人入院。由周日（13日）起，伊利沙伯醫院急症室只會接收聯網內確診病人及緊急個案，救護車會將其餘病人直接送往廣華醫院急症室。

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責任編輯：李榮忠

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