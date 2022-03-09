【第五波疫情】新冠口服藥可減入院及死亡率　許樹昌倡向指定診所長者及長期病患處方

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第五波疫情肆虐，今日(9日)確診宗數重上5萬宗，單日錄58,757宗確診個案，包括逾3.2萬宗屬快速檢測陽性呈報個案。醫管局現時有17間指定診所，予新冠輕症病人預約求醫，行政總裁高拔陞指正檢視口服新冠藥臨床指引，稍後在將於指定診所處方。詳情請見【下一頁】

醫管局早前已採購兩款新冠病毒口服藥，包括默沙東「莫努匹拉韋(Molnupiravir)」，及輝瑞的「Paxlovid」，有指首批Molnupiravir已抵港。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦建議，兩種口服新冠藥物應於指定門診，向剛確診的長者及長期病患者處方，以減低入院及死亡風險；又引述研究稱Molnupiravir及Paxlovid可分別減少入院及死亡率30%及89%。

他補充，研究顯示，向非住院輕微至中度病人處方Molnupiravir有正面效果，惟對於嚴重病人卻不然；認為年長住院病人本身已患多重慢性病患，情況亦較嚴重，如以Molnupiravir及Paxlovid，或者見有明顯改善。

許樹昌續指，有關藥物適合向非住院的輕微及中度確診者處方，以避免病情惡化及入院需要，惟應於發病5日內服用；至於屆時如何分配Molnupiravir及Paxlovid予病人，則需視乎藥物供應而定。

就特首林鄭月娥提出多項抗疫措施，包括將伊利沙伯醫院轉作定點醫院，並預留一半公了7病床接收新冠病人等。許樹昌稱，是次措施主要目的是提供多些病床，集中處理新冠個案，減少院舍爆發，以減低長者及其他院友的死亡率。

他又認為私家醫院一定要盡量配合，接收非新冠個案，讓其他急症公立醫院，盡量處理新冠個案。許重申，需盡快為長者及其他院友盡快接種新冠疫苗，減低重症及死亡率。

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記者：陳正怡