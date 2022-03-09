【死亡個案】41歲女傭腦出血離世始揭染疫　腦科專家拆解染疫與腦出血關係

▲ 41歲女傭腦出血離世始揭染疫，腦神經科專家拆解染疫與腦出血關係

本港第5波疫情累計已有57萬人確診，當中2,625人已離世，醫管局今（9日）表示，一名41歲女傭被僱主發現在家中廚房暈倒，入院後始揭染疫並發現有腦出血；有腦科專家料染疫致死機會較微或較間接，因現時沒數據指新冠病毒是強風險因素引致中風或爆血管：

如果個人身體好健康，無食緊薄血藥，血壓無問題，就算喉嚨痛、呼吸少少困難、無鼻水、無味覺、有痰，都唔會特別增加中風風險。

港大腦神經科臨牀教授張德輝向TOPick表示，目前全球均未有數據顯示染疫是強風險因素直接引致中風或爆血管，兩者關係仍有待分析，料市民因感染新冠肺炎致死機會較微或較間接，認為如該名死者自身有高血壓、正服用薄血藥、血管有毛病、曾中風、糖尿病、高膽固醇等高風險因素，而染疫後出現重大病徵，則有機會間接因染疫導致血壓上升或血凝固，令血管栓塞致死，強調仍需進一步調查：

暫時睇（染疫致死）關係比較間接，睇唔到新冠肺炎好直接打擊血管，令到血管穿或塞，因為如果有呢啲問題，唔止個腦，其他地方都會出血。

張德輝指，該名外傭暈倒後發現有腦出血，代表出血位置或在後腦窩，而屬腦出血的中風病人，能夠被救治取決於其出血量以及能否及時出血，如出血逾30cc，即如一個高爾夫球大小便十分危險，其次是出血位置，如在後腦窩便容易暈倒或不省人事，便需及時做手術，不過如已破壞很多腦組織，被救活機會已很微：

如果病人因腦出血已不省人事，被救活機會都好細，但如果該病人在不省人事前已出現單邊無力、麻痹、頭痛、說話口齒不清、嘔等，因腦壓開始高，而可以及早獲得治療，相信後果就會不同。

張德輝又提到懷疑中風必須分秒必爭救治，約有黃金4.5至6小時，不過現時「很難做得到」，臨床上觀察到疫情期間會間接增加中風病人的死亡率，因公營醫療服務不勝負荷、救護車服務緊張，入院後病人或需先檢測才作跟進，故相信所有疾病都會較以前較慢獲得治療。

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記者：鄧凱文