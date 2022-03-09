【全民檢測】官校教職員被徵召每日當值8小時　長期病患未獲豁免：係咪要咁搏命？

▲ 據悉全港官校教職員均會被徵召參與全民檢測工作。（資料圖片）

全民強制檢測日期及場地細節尚未公布，據悉教育局將負責以官立學校為檢測中心的工作，全港官校教職員均會被徵召參與其中，負責派發抗疫包及登記等工作，預計每周最多5天當值，每日分兩更、每更8小時。今日（9日）有關安排一出，引起不少官校教師強烈反響，批評當值時間長、要教師冒險留校進膳，而且假期被剝削，影響其預備網上補課等工作，有長期病患、免疫系統疾病者曾提出豁免也未獲允許，有教師直言認同要同心抗疫，「但係咪要做到咁搏命呢？」

行政長官林鄭月娥今（9日）稱全民檢測工作仍在規劃中，未確認是否在3月進行（詳情即看：【下一頁】）。被問到官校教師被徵召安排，教育局今回覆表示，政府僱員不分部門，均以抗疫為當前首要任務，教育局所有員工包括官立學校同工，均為政府團隊一分子，會配合政府政策，上下一心，積極支援及參與各項防疫抗疫工作。

據悉各官校今舉行內部會議，交代官校員工的當值細節，其間須負責檢測中心的部分營運工作，負責登記、人流管理及派發抗疫包等需接觸人群工作；席間無說明全民檢測具體日期，預計為期最少9日的檢測工作，官校教職員會獲編配到任教學校當值，每日分兩更當值，每更8小時，分別為上午7時至下午3時、下午3時至晚上11時，以5天工作計算，每周工作不超過40小時。

據知多間官校教師曾在會上提出，每日當值8小時過長，當值其間要留在用作檢測中心的學校進膳，擔心引起感染風險，故希望改分為每日3更。

會上有長期病患、免疫系統疾病者，曾向校方提出希望獲得豁免參與檢測工作，也不獲校方允許。

有不願具名的官校教師向TOPick記者表示，他亦有參與過抗疫工作義工，

你問我個人，我都會去做，但係咪要做到咁搏命呢？好似有啲強人所難咁！

他指出，其身邊不少教師也對強制當值及當值時間過長表示不滿，部分教師本身有長期病患、較高風險，以及需照顧子女或年長父母等，質疑當局無需要要求全體官校教職員參與。他提及特首曾形容現在是提早放「暑假」，教職員完成原本的學校職責理應可以放假休息，不少中學更要為應屆文憑試（DSE）考生網上補課，部分學校亦忙於為其他年級追進度等，現時卻要強制當值；另一邊廂，屬公務員體制的教育局員工，則是在原本上班期間參與抗疫，質疑當局安排不公，形容是「一局兩制」，除非教育局員工「扣假」當值，否則當值教職員也應獲得補償，例如在日後退休前補回當值日數等。

他亦指，有本身要過海回校的教師關注要返回原校當值，校方不保證每日獲編同一更，亦要舟車勞動及「追更」，建議當局以「閉環式管理」當值教職員，免去傳染家人的風險。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：馮琪雅