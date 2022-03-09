  • 18°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 23:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【傷人案】金鐘太古廣場男子遭人從後箍頸　拖跌在地多次猛力踢向頭部

社會 22:53 2022/03/09

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

金鐘太古廣場男子遭人從後箍頸，拖跌在地多次猛力踢向頭部。（西西和你播）

金鐘太古廣場發生嚴重傷人案，今晚（9日）8時13分，金鐘道88號太古廣場一名保安員報案，在太古廣場3樓一座椅旁發現一名男子倒地昏迷，懷疑被人襲擊，地上遺下大灘血迹。受傷男事主姓袁年約70歲，面部重創受傷，由救護車送往瑪麗醫院搶救。

在閉路電視片段可見，一名身穿黑衫黑褲及戴口罩的男疑兇，從後突襲箍事主頸部，事主一度掙扎反抗但不果，之後疑被箍至失去知覺，雙手垂下。疑兇其後鬆手將他拖跌在地上，多次猛力踢向及踩向事主的頭部，逞兇後逃去。

大批警員到場拉起封鎖線，翻查商場閉路電視，追緝涉案兇徒歸案，以及調查其犯案動機。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【虐待動物】葵涌再發現有小狗遭虐殺剖腹　動物義工巡查時揭發
今日 18:00
【虐待動物】葵涌再發現有小狗遭虐殺剖腹　動物義工巡查時揭發
【網站行騙】機管局指無推填問卷送獎網站連結　籲市民提防假冒網站
16:29 2022/03/08
【網站行騙】機管局指無推填問卷送獎網站連結　籲市民提防假冒網站
【電話騙案】騙徒自稱內地執法人員　37歲男被騙69萬元
09:27 2022/03/08
【電話騙案】騙徒自稱內地執法人員　37歲男被騙69萬元

你可能感興趣

【虐待動物】葵涌再發現有小狗遭虐殺剖腹　動物義工巡查時揭發
今日 18:00
【虐待動物】葵涌再發現有小狗遭虐殺剖腹　動物義工巡查時揭發
【網站行騙】機管局指無推填問卷送獎網站連結　籲市民提防假冒網站
16:29 2022/03/08
【網站行騙】機管局指無推填問卷送獎網站連結　籲市民提防假冒網站
【電話騙案】騙徒自稱內地執法人員　37歲男被騙69萬元
09:27 2022/03/08
【電話騙案】騙徒自稱內地執法人員　37歲男被騙69萬元
罪案 金鐘 瑪麗醫院 太古廣場 Pacific Place 商場 太古

最高瀏覽

【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
13:24 2022/03/08
【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
今日 09:01
【全民強檢】全民強檢日期待京拍板　消息：押後機會大
【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染
今日 13:56
【疫下生活】港媽確診在家隔離14天照做家務　分享11招防疫法3子女未被傳染