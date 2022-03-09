【傷人案】金鐘太古廣場男子遭人從後箍頸　拖跌在地多次猛力踢向頭部

▲ 金鐘太古廣場男子遭人從後箍頸，拖跌在地多次猛力踢向頭部。（西西和你播）

金鐘太古廣場發生嚴重傷人案，今晚（9日）8時13分，金鐘道88號太古廣場一名保安員報案，在太古廣場3樓一座椅旁發現一名男子倒地昏迷，懷疑被人襲擊，地上遺下大灘血迹。受傷男事主姓袁年約70歲，面部重創受傷，由救護車送往瑪麗醫院搶救。

在閉路電視片段可見，一名身穿黑衫黑褲及戴口罩的男疑兇，從後突襲箍事主頸部，事主一度掙扎反抗但不果，之後疑被箍至失去知覺，雙手垂下。疑兇其後鬆手將他拖跌在地上，多次猛力踢向及踩向事主的頭部，逞兇後逃去。

大批警員到場拉起封鎖線，翻查商場閉路電視，追緝涉案兇徒歸案，以及調查其犯案動機。

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記者：李榮忠