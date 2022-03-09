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【快速檢測】觀塘、深水埗等5區污水檢測陽性　各區民政事務處派逾21萬快檢套裝

社會 23:11 2022/03/09

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觀塘、深水埗等5區污水檢測陽性，各區民政事務處派逾21萬快檢套裝。（政治新聞處）

因應觀塘、離島、深水埗、西貢和葵青採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（9日）表示，觀塘民政事務處、離島民政事務處、深水埗民政事務處、西貢民政事務處和葵青民政事務處會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約210,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑如下：

  • 觀塘區：秀茂坪邨，以及離島區的逸東（一）邨及逸東（二）邨
  • 離島區：逸東（一）邨及逸東（二）邨
  • 深水埗區：匯璽、匯璽II及匯璽III
  • 西貢區：景林邨、新都城一期及新都城二期
  • 葵青區：青逸軒、青宏苑、青雅苑、海悅花園、青泰苑、長發邨及青衣邨

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府為「污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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