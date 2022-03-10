【第五波疫情】污水檢測揭染疫大廈　比率增至3成

▲ 進行污水監測，能為疫情爆發提供預警訊號，及追蹤疫情在社區的發展。（資料圖片）

污水監測為本港用作鎖定疫情傳播較高風險區域的方法，能為疫情爆發提供預警，及追蹤疫情在社區的走勢，更對每日圍封目標大廈有實際決定性；由第5波疫情初期，圍執強檢大廈僅揪出0.1%個案，至昨日發現有大廈染疫比率高達3成。有份負責污水監測的環保署認為，即使圍封後只找出1%個案都是非常重要，因代表病毒未擴散前已成功堵截傳播。

環保署：圍封僅檢1%個案 亦非常重要

環保署、渠務署及港大自2020年組成環境局污水監測團隊，每天於全港各區檢測點抽取約110個污水化驗，採樣點包括現時本港定點監測站的154個，覆蓋全港500萬人口，每2天一次循環採樣，另每天會監測30個臨時監測站。

團隊由1月27日的一周圍封行動，找出0.1%個案至3月3日的一周達13.1%陽性個案，昨日更揪出有大廈達3成陽性比率。環保署副署長徐浩光認為，數據剛好能反映本港疫情走勢。不過，他認為即使圍封後只找出1%個案對於本港都是至關重要，因代表病毒未擴散前已堵截，「其實好多確診者都不知道自己中招，圍封最大好處就是幫助市民盡快發現及接受治療」。

徐浩光又解釋團隊的工作流程，指污水監測需24小時循環運作，前綫員工早上到檢測點抽取污水樣本，中午送到大學化驗，署方會在晚上收到化驗結果，即時分析並檢視各地區或指定區域的潛在傳播風險，以鎖定高風險區域，呈交報告予食衞局決定翌日圍封強檢大廈名單。

污水監測能為疫情爆發提供預警訊號，及追蹤疫情在社區的發展。他解釋，2021年6月署方通過污水檢測在大埔首次發現Delta變種病毒，其後鎖定病毒來自單幢樓宇，而該變種病毒個案在3日後確診，反映污水監測可「行先一步」更早發現。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：洪芷晴