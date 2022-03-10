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【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕

社會 20:10 2022/03/10

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太古廣場襲擊老翁案件，消息指23歲男子被捕。

金鐘太古廣場昨晚（9日）發生嚴重傷人案。警方昨晚8時13分接獲報案，指一名71歲男子受傷倒卧在上址。警方接報到場，經初步調查，疑犯懷疑在上址以手及腳襲擊該名男子，其後逃去。消息指，該名男子涉嫌企圖謀殺被捕，至於受傷的老翁，直至晚上情況仍然危殆。

消息指，港島總區重案組於梅窩拘捕該名23歲男子，是一名外籍人士，警方在梅窩碼頭拘捕他，仍在了解襲擊及犯案原因。

金鐘太古廣場男子遭人從後箍頸，拖跌在地多次猛力踢向頭部。（網上圖片）

現場閉路電視片段可見，疑犯手段殘忍，曾一度企圖將傷者拋下樓，惟因力有未逮而放棄，其後又多次腳踢已無力反抗的傷者，犯案之後施然離去。案發時沒有其他目擊者在場。該名男子面及頸部受傷，昏迷被送往瑪麗醫院搶救，至今情況仍然危殆。詳情即看：【下一頁

警方正通緝一名男子，身高約1.7米，中等身材，蓄短黑髮，案發時身穿黑色上衣及黑色長褲。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：黃穎津

罪案 金鐘 瑪麗醫院 太古廣場 Pacific Place

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