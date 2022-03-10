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【傷人案】太古廣場老翁被襲情況危殆　黑衣疑兇仍然在逃

社會 09:13 2022/03/10

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金鐘太古廣場男子遭人從後箍頸，拖跌在地多次猛力踢向頭部。（西西和你播）

金鐘太古廣場昨晚（9日）發生嚴重傷人案。警方昨晚8時13分接獲報案，指一名70歲老翁受傷倒卧在上址。警方接報到場，經初步調查，疑犯懷疑在上址以手及腳襲擊該名老翁，疑犯其後逃去。

現場閉路電視片段可見，疑犯手段殘忍，曾一度企圖將傷者拋下樓，惟因力有未逮而放棄，其後又多次腳踢已無力反抗的傷者，犯案之後施然離去。案發時沒有其他目擊者在場。該名老翁面及頸部受傷，昏迷被送往瑪麗醫院搶救，至今情況仍然危殆。詳情即看：【下一頁

案件列作傷人，交由港島總區重案組第二隊跟進，疑犯仍然在逃，暫未有人被捕。警方正通緝一名男子，身高約1.7米，中等身材，蓄短黑髮，案發時身穿黑色上衣及黑色長褲。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：黃穎津

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罪案 金鐘 瑪麗醫院 太古廣場 Pacific Place

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