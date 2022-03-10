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【第五波疫情】食環署文書助理快測陽性　於機場食物檢驗辦事處工作【不斷更新】

社會 12:51 2022/03/10

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各政府部門或其轄下管理設施再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（10日）再有職員確診或初步確診。

【12:38】

食環署發言人表示，該署一名文書助理進行新冠病毒快速抗原測試，結果為陽性。該名員工在食環署位於駿運路3號國泰航空貨運站及亞洲空運中心2號空運貨站的機場食物檢驗辦事處上班，最後上班日期為3月9日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【09:45】

香港郵政表示，由於有郵務人員確診，荃灣郵政局和屯門中央郵政局今日關閉。告士打道郵政局、銅鑼灣郵政局、英皇道郵政局、深水埗郵政局和火炭郵政局關閉至3月11日。另外，利東郵政局、青衣郵政局和梅窩郵政局則需關閉至3月12日。相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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