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【第五波疫情】袁國勇料最差情況每5人1個染疫　若兒童感染有機會腦水腫猝死

社會 09:32 2022/03/10

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袁國勇表示，預料目前最差情況是每5名港人便有1人染疫。（資料圖片）

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，預料目前最差情況是每5名港人便有1人染疫。他指出，市民乘搭電梯及交通工具，又或在公眾地方，均隨時有感染風險，呼籲在社區的長者減少外出。

袁國勇昨在電視節目中表示，預計目前香港至少每20人就有1人感染，而最差情況則是每5人便有1人感染。他又認為，現時市民在公眾地方、乘搭電梯、巴士及地鐵等，均有隨時受感染的風險，呼籲市民外出時佩戴N95等較高保護力的口罩，或在外科口罩外戴多一個布口罩，讓口罩更貼面，在社區的長者亦要較少外出。

此外，袁國勇又稱，兒童的免疫系統未成熟，一旦染疫，病毒或會快速擴散，反應會較激烈，有機會腦水腫，甚至猝死，建議如數月大嬰兒感染，應立即求醫；若家中有4歲或以下幼童等高危人士，其餘家庭成員均應打針，且最好隔日做抗原測試。他又提到，孕婦接種疫苗後出現早產及胎死腹中的機會，較染疫後低，呼籲盡快接種疫苗。

他同時指出，未有證據顯示染疫市民要隔多久才適合接種疫苗，惟市民康復後，體內的中和抗體可維持4至6個月，可在康復1個月或3個月後接種，視乎各人康復後的體質而定，長者則可待病徵消退後便接種。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃小冰

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