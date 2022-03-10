【家族榮耀劇透】第24集劇情預告　甄芯用計令昭慈願意嫁文標

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第23集講到馬氏陷入財困，難以在限期前注資，此時龍家提議與馬家結為親家……

第24集（10/3）

馬氏股價大跌，展鴻答應董事局解決危機後會引咎辭職。

為了換取金龍的幫助，愛歡出面請李敏勸昭慈嫁進龍家。

昭慈約見文標，聽了他的告白後有所動搖。

甄芯故意讓昭慈得知世宏患病一事，昭慈深感自責，故決定嫁給文標……

《家族榮耀》第23集劇情 上一頁

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