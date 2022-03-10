【家族榮耀劇透】第24集劇情預告 甄芯用計令昭慈願意嫁文標 娛樂 09:36 2022/03/10 分享： 熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 ▲ 《家族榮耀》 由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第23集講到馬氏陷入財困，難以在限期前注資，此時龍家提議與馬家結為親家…… 第24集（10/3） 馬氏股價大跌，展鴻答應董事局解決危機後會引咎辭職。 為了換取金龍的幫助，愛歡出面請李敏勸昭慈嫁進龍家。 昭慈約見文標，聽了他的告白後有所動搖。 甄芯故意讓昭慈得知世宏患病一事，昭慈深感自責，故決定嫁給文標…… 《家族榮耀》第23集劇情 上一頁 最新影片推介：Jeremy專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【家族榮耀】揭馬家豪宅不在香港 佔地逾2萬呎月租僅5萬多人民幣 13:24 2022/03/09 【家族榮耀】揭馬家豪宅不在香港 佔地逾2萬呎月租僅5萬多人民幣 【家族榮耀】郭政鴻演愛妻號獲網民讚賞 為妻女北上發展成功置業 13:02 2022/03/08 【家族榮耀】郭政鴻演愛妻號獲網民讚賞 為妻女北上發展成功置業 【家族榮耀】潘藝桐演熊黛林自閉女備受矚目 英國名校畢業是年輕CEO 09:00 2022/03/06 【家族榮耀】潘藝桐演熊黛林自閉女備受矚目 英國名校畢業是年輕CEO 你可能感興趣 【家族榮耀】揭馬家豪宅不在香港 佔地逾2萬呎月租僅5萬多人民幣 13:24 2022/03/09 【家族榮耀】揭馬家豪宅不在香港 佔地逾2萬呎月租僅5萬多人民幣 【家族榮耀】郭政鴻演愛妻號獲網民讚賞 為妻女北上發展成功置業 13:02 2022/03/08 【家族榮耀】郭政鴻演愛妻號獲網民讚賞 為妻女北上發展成功置業 【家族榮耀】潘藝桐演熊黛林自閉女備受矚目 英國名校畢業是年輕CEO 09:00 2022/03/06 【家族榮耀】潘藝桐演熊黛林自閉女備受矚目 英國名校畢業是年輕CEO 家族榮耀 電視劇 TVB