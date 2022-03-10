【封區檢測】屯門凱德花園揭43宗初陽及11宗待定個案　友愛邨愛明樓約14.5%住戶中招【不斷更新】

▲ 多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【12:00】屯門凱德花園1至3座約6.9%住戶染疫

政府昨日下午4時起指明屯門凱德花園1至3座為「受限區域」，並於今日（三月十日）上午約11時30分完成強制檢測行動，其間為631人進行檢測，當中發現43宗初步陽性檢測個案和11宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府亦在「受限區域」內派員到訪348戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:42】鑽石山帝峯豪苑約3.9%住戶染疫

政府昨日下午5時起指明鑽石山帝峯豪苑為「受限區域」，今日（10日）上午約11時30分完成強制檢測行動，其間約563名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現22宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪186戶，當中17戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



【11:30】葵涌石籬（一）邨石寧樓約10.8%住戶中招

政府昨日指明葵涌石籬（一）邨石寧樓為「受限區域」，為約960名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現104宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪697戶，當中122戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:30】屯門友愛邨愛明樓約14.5%住戶中招

政府昨日指明屯門友愛邨愛明樓為「受限區域」，行動中為1,715名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現248宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪778戶，當中68戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組