【封區檢測】牛池灣永定道15號怡發花園圍封強檢　涉污水檢測陽性【不斷更新】

▲ 多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【19:00】牛池灣永定道15號怡發花園圍封強檢

政府表示，牛池灣永定道15號怡發花園污水樣本陽性，懷疑有隱形患者，今晚7時起圍封強檢；目標明日上午約11時完成行動，居民要在今晚11時前接受檢測。

【17:05】黃大仙富山邨富仁樓圍封強檢

黃大仙富山邨富仁樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午5時起圍封強檢。受檢人士於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】觀塘順天邨天樂樓和天暉樓圍封強檢

觀塘順天邨天樂樓和天暉樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午5時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:28】屯門凱德花園1至3座有8人未進行強制檢測

屯門凱德花園1至3座上午約11時30分完成強制檢測行動。政府共檢查了139名受檢人士的檢測報告，發現有8人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時完成。

【15:35】何文田愛民邨德民樓圍封強檢

何文田愛民邨德民樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午3時半起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:28】觀塘順天邨天權樓沒有人未進行強制檢測

觀塘順天邨天權樓下午約1時完成強制檢測行動。政府共檢查了約280名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於下午約3時完成。

【15:15】屯門友愛邨愛明樓有55人未進行強制檢測

屯門友愛邨愛明樓上午約11時30分完成強制檢測行動。政府共檢查了355名受檢人士的檢測報告，發現有55人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時30分完成。

【15:00】青衣長亨邨亨翠樓圍封強檢

青衣長亨邨亨翠樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午3時起圍封強檢。受檢人士於今日下午9時前接受檢測。政府目標是在明日（11日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:40】鑽石山帝峯豪苑有1人未進行強制檢測

鑽石山帝峯豪苑上午約11時30分宣布已完成強制檢測行動。政府共檢查了約60名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向她發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時完成。

【14:02】葵涌石籬（一）邨石寧樓有35人未進行強制檢測

葵涌石籬（一）邨石寧樓上午約11時30分宣布已完成強制檢測行動。政府共檢查了約240名受檢人士的檢測報告，發現有35人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約1時完成。

【14:00】屯門友愛邨愛曦樓圍封強檢

政府宣布，下午2時起圍封屯門友愛邨愛曦樓強檢，目標是在明日約中午12時完成行動。政府表示，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【13:34】屯門友愛邨愛勇樓解封

政府表示，屯門友愛邨愛勇樓的執法行動在今日約中午12時完結，共檢查約150名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。當局撤銷「限制與檢測宣告」。

【13:15】觀塘順天邨天權樓約24.6%住戶中招

政府昨日將觀塘順天邨天權樓列為「受限區域」內。政府今日下午約1時完成強制檢測行動，共有約1,470人接受檢測，當中共發現361宗初步陽性檢測個案和32宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1,010戶，當中129戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:01】屯門友愛邨愛勇樓約19.8%住戶染疫

政府昨日自下午5時起，將屯門友愛邨愛勇樓指明為「受限區域」。政府於今日上午約11時完成強制檢測行動，期間共有約770人接受檢測，當中共發現153宗初步陽性檢測個案和24宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約540戶，當中63戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:00】屯門凱德花園1至3座約6.9%住戶染疫

政府昨日下午4時起指明屯門凱德花園1至3座為「受限區域」，並於今日（三月十日）上午約11時30分完成強制檢測行動，其間為631人進行檢測，當中發現43宗初步陽性檢測個案和11宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府亦在「受限區域」內派員到訪348戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:42】鑽石山帝峯豪苑約3.9%住戶染疫

政府昨日下午5時起指明鑽石山帝峯豪苑為「受限區域」，今日（10日）上午約11時30分完成強制檢測行動，其間約563名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現22宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪186戶，當中17戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



【11:30】葵涌石籬（一）邨石寧樓約10.8%住戶中招

政府昨日指明葵涌石籬（一）邨石寧樓為「受限區域」，為約960名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現104宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪697戶，當中122戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。另政府亦檢查了約240名受檢人士的檢測報告，發現有35人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【11:30】屯門友愛邨愛明樓約14.5%住戶中招

政府昨日指明屯門友愛邨愛明樓為「受限區域」，行動中為1,715名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現248宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪778戶，當中68戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組