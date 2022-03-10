【法國品牌】Maison Kitsune狐狸仔玩轉文青風格 踩入紐約大蘋果滲出時尚都會感

▲ 藍色cardigans。（$3,850/圖片品牌提供）

世界在變，時裝在變，品牌要生存就要不停加添新意和注入新的設計概念，來自法國巴黎的Maison Kitsune，這一次找來紐約設計師Olympia Le-Tan出手相助。

▲ 藍色cardigans。（$3,850/圖片品牌提供）

這年頭Maison Kitsune一直在變，不斷尋求新意，跌跌碰碰，有成功過，亦有失敗過。

就好像數年前品牌找來前Celine的得力左右手執創作大權，希望品牌在市場上的定位來得更時裝化，更高檔，企圖一洗文青味，可惜這一次的大改革失敗，這頭「狐狸仔」近年又重新走回最擅長的文青格局。

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不過，就算大玩文青味，一樣都要做一些side project來取得收視，例如找來紐約設計師Olympia Le-Tan合作推出名為A Fox Day Afternoon的系列。

Olympia Le-Tan是何許人？大家如果還有一點印象的話，倒會記得約10年前，當時創作人Wyman（黃偉文）愛上一個以古舊書籍製的clutch bag，這個book clutch就是Olympia Le-Tan的成名作。

如今再次出山為Maison Kitsune操刀，將一些大家熟悉的單品帶來新的演繹。

與此同時，更找來插畫師Joana Avillez合作，將品牌標誌性的狐狸分身移植至紐約，在構圖上大玩幽默感，例如King Kong佔領著帝國大廈等，務求將這頭文青狐狸與大蘋果連成一線，少一點文青味，多一點大都會的氣息。

產品查詢：2764 4933

記者：何偉雄