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【視后認愛？】阿佘親揭大隻型男身份　佘詩曼公開表示：我的舊歡

娛樂 10:24 2022/03/10

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阿佘的型男。

視后佘詩曼（阿佘）的感情一直備受關注，雖然佘詩曼曾經說過從來不缺愛情，但現年46歲的阿佘一直未找到真命天子，令大家不禁為她着急。

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【娛圈孝順女】佘詩曼暫停內地掘金返港照顧媽媽　有大隻型男陪伴阿佘出入

大隻型男相伴

不過近日阿佘被拍得與一位年約40歲的大隻型男同車，對方不但做她的司機，更齊齊陪伴佘媽媽出入，3人又到西貢買靚魚靚菜後，便齊齊返阿佘的寓所。

關係如此親密，令眾人都很想知道這位大隻型男的身份，更留言祝福阿佘找到對象。

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公開大隻型男身份

昨晚（3月9日），阿佘在社交平台便公開這位大隻型男的正面照。

原來該大隻型男並不是阿佘的男友，而是其親哥哥。阿佘上載與哥哥和媽媽吃飯照，並留言：「開飯喇！」還標籤「親哥哥」、「靚媽」及「一家人」，更圈着哥哥表示「我的型男舊歡」，不少網民留言指全家人都有優良基因，更希望阿佘早日找到她的真命天子。

另外，雖然有指佘媽媽身體抱恙，更現身中環一間專科診所，並接受檢查，但相中見她精神奕奕，相信有孝順仔女的陪伴，令她更為高興。

撰文 : TOPick柴犬出動

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