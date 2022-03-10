【醫護控訴】伊利沙伯醫院員工大會醫護壓力爆煲　前主管激動落淚：同事捱得好辛苦

▲ 何曉輝醫生在員工大會發言時一度感觸落淚。

本港第5波疫情持續多時，染疫人數急增，多間公立醫院淪陷，急症室尤其是重災區，前來求診的病人多不勝數，醫護壓力爆煲。昨日（9日），伊利沙伯醫院召開員工座談會，講解專收確診者的安排。然而，當急症室顧問醫生兼前部門主管何曉輝發言時，在提到最近一個月來的醫療壓力卻一時感觸落淚，連帶亦觸動到多名在場醫護人員。

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伊利沙伯醫院昨日召開員工大會，講解內容以專門接收新冠患者的安排為主，而何曉輝原本為「定點醫院」行動細節作講解：「根據消防處畀我哋嘅數字，有80%救護車都係車COVID related（新冠相關）病人，而呢啲病人有65%要入院。」

此時他開始語帶哽咽：「佢地入唔到院…就留咗喺我哋急症室，我哋啲同事，呢個月，捱得好辛苦…」之後他已不禁落淚，甚至哭至臉部發紅，眼鏡亦起霧。而他身旁的伊利沙伯醫院行政總監張復熾也有拍拍他的肩膀予以安慰，在場亦有醫護同樣感觸掉淚。

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今次在員工大會上感觸落淚的何曉輝，曾任急症室部門主管，並在1996年嘉利大廈大火時負責向傳媒交代醫院急救處理情形，身經百戰。今次疫情下，他一樣投身前線，每天早上7時就上班，為滯留在急症室、未能獲安排入病房的患者診治。

工作逾42小時不眠不休

有伊利沙伯醫院醫護早前向本網透露，由於病人太多，醫院根本分流不到病人，急症室等候入院患者「床貼床」，數十人睡在病床上等候入院，有10多名病人只睡在「擔架床」放在地上，該醫護稱當分流病人後，仍有300人等候入院，迫爆情況可想而知：

陽性同陰性病人放埋一齊，未有結果又照放上內科病房，收五個個案，有四個之後都係陽性。

她指出同事們都願意在前線抗疫，大家都連續工作逾42小時不眠不休，一日最多回家休息4小時再回到醫院前線工作，艱辛苦況令醫護們崩潰:

做咗42個鐘無休息過，每個同事連續做最少24小時，好多30幾至40小時俾你返咗四個鐘屋企，然後叫你返去，咁算唔算休息?

面對病人入院壓力，醫護盡力分流也無力逆轉時，每天亦也飽受病毒感染風險，多名醫護即使配備足夠的防護裝置也不幸染疫，一眾公立醫護「頂不住」，只可以互相哭訴：

個個都係咁做，無人唔願意做，大家都一齊頂，唯有一班同事走出去喊。

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責任編輯：羅嘉欣