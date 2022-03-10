【第五波疫情】林鄭月娥稱昨日發緊急警示系統適合　其他城市也有同樣系統【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥和相關局長每天早上11時舉行記者會，交代抗疫工作進展。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥昨日（9日）宣布，為加強新聞發布工作，將由她和相關局長每天早上11時舉行記者會交代相關抗疫進展，並澄清坊間謠言，以及提供更加權威的說法。今天（10日）會連同保安局局長及發展局局長出席記者會，交代由中央援建社區隔離設施的事宜。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【11:50】

保安局局長鄧炳強表示，收到1.9萬個熱線中，有1半資料不完整，當中有部分涉及是評語等，無法再作處理，強調熱線的設立是為緊急應理希望進入隔離設施人士，呼籲無謂的人士，不要浪費社會資源。

鄧炳強續指，沒有病徵、有自理能力才適合進入社區隔離設施，有部份人士希望選擇入住的地方，但在抗疫下不能作有關處理，所以連同將會送入設施的人士，只有近2,000人會送到社區隔離設施。他表示，只要當局發出隔離令，有關人士基本上便要進入社區隔離設施，不能拒絕，當局日後會切實執行，冀令患者可以隔離，以及保護其身邊人士。

【11:40】

被問到有市民被緊急警示嚇倒，林鄭月娥指，所有緊急警示都不會讓人有心理準備，以令市民有警示，而她昨日在使用電腦期間收到，當刻也感到有點怪，但認為緊急警示是值得去做，因能令全港市民適時掌握到情況。

她續指，不知道手機上的緊急警示功能，能否關閉，但不希望市民會關上，因刻意關閉後，全人類都收到信息時，有關人士卻收不到。

對於連續兩次佩戴口罩主持記者會，林鄭月娥解釋，每天的工作都是作風險評估，是按實際情況及風險評估，去作合適的工作。

【11:30】

林鄭月娥表示，昨日發出的緊急警示系統，在2020年經立法會批准建立，讓政府在緊急情況下實時公布信息，一改以往只能靠短訊發放的做法，以往用短訊，估計要4小時才能送達，而且使用太空卡的用戶不會收到短訊，至於今次做法其他城市都有，如美國、日本。

她續指，昨日發出警示是合適應用，以免有市民自行到伊利沙伯醫院求醫，強調今日處於公共衞生的緊急狀態，而且第一次使用社會有不同反應，也留意到有市民認同做法，認為緊急警示系統是城市管理手段，日後若有其他緊急事項，都會以此向全社會作警示。

【11:18】

發展局局長黃偉綸表示，位於青衣及新田的社區隔離設施已經投入服務，大約提供約6,800個床位，未來一周也有3個項目陸續投入服務，分別位於粉嶺馬適路、港珠澳大橋人工島及洪水橋，整個3月份會有2萬個床位。

【11:10】

林鄭月娥指，第五波疫情個案數以百倍增加，政府採取分流處理，以及增加隔離設施去應對，過去只有約3,700個隔離單位，但現時從5個途徑增加社隔離設施，落成可提供7萬個單位或床位，而市民現時平均在隔離設施5日，便可以離開。

【11:00】

行政長官林鄭月娥指出，抗擊新冠疫情是早發展、早隔離、早治療，及早將感染者隔離，有助減低病毒傳播，又是有效地截斷病毒鏈。

找出感染人士及緊密接觸者，需要隔離。一般而言，感染者需要入隔離設施，密切或次密切需要檢疫，受到規例監管，需要由當局發出檢疫令，不論是安排市民接受檢疫或隔離，需要設施及營運人手。

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記者：陳宛彤