【抗疫支援】置地公司家基金捐1,500萬元防疫物資　助本地弱勢社群脫困

▲ 置地公司今日宣佈注資1500萬港元到「家基金」，以幫助非政府機構為弱勢社群提供必需品，包括熱食、食物包、測試包與防疫用品等。（置地公司提供）

本港新冠疫情持續嚴峻，打擊各行各業，不乏有心的機構或組織為本港送暖，支援向類物資及捐款。TOPick為大家整合資訊，助有需要市民第一時間獲得適切援助。

【12：15】

置地公司擴大支援計劃 協助租戶及社區共同抗疫

集團今日（10日）宣布推出一系列措施，全力支援租戶及社區應付香港新冠疫情帶來的挑戰，包括租金寬減措施，以及向「置地公司家基金」注資1,500萬港元作抗疫用途，與非政府機構合作為本地弱勢社群提供必需品，包括熱食、食物包、測試包與防疫用品等。

租金寬減

因政府防疫措施而不能營業的租戶在停業期間可獲全額租金、管理費及其他費用寬免。餐飲行業租戶於2022年1月1日至6月30日六個月期間，只需按營業額比例支付租金。而其他受影響的租戶則可獲不同程度的租金寬減，幅度視乎個別情況而定。而公司亦會向受疫情影響較嚴重的中小企租戶提供較大支援。

其他支援措施

置地公司還推出了一系列營運及推廣措施，支援受疫情打擊的餐飲行業租戶。除了容許彈性營業時間以減低因人手不足造成的營運壓力外，亦計劃推出額外措施推動其外賣 /或外送業務。此外，公司還計劃今年稍後在防疫措施放寬後，推出大型推廣計劃，以增加商場人流並刺激餐飲消費。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜