【中成藥】實惠推抗疫中藥「金花清感顆粒」 優惠價$98助降病毒量及傳染力
休閒消費 12:12 2022/03/10
第五波疫情肆虐，香港人都需要在家隔離，自購藥物。獲多方認證抗疫成效顯著的中成藥「金花清感顆粒」，在實惠各門市及網店有售！有助降病毒量及傳染力，讓大家可以添置在家以備突發所需。
實惠指，「金花清感顆粒」獲多項榮譽，於2020年成為國家衛健委抗疫治療方案的推薦中藥，被廣泛應用於國內的疫情防控工作，亦是國家捐贈到港三款抗疫中成藥之一。
實惠因應市民所需，3月10日起於門市及網店同步推出「金花清感顆粒」優惠：$98/1盒（原價$128/盒），2盒更低至$188。如購買2盒「金花清感顆粒」，即享優惠價$70換購獲歐盟CE認證的Green Spring綠詩源新冠狀病毒抗原快速檢測套裝（膠體金法）5支（價值$295）。
聚協昌金花清感顆粒（6包裝）
廣泛應用於國內的疫情防控工作
有助降病毒量及傳染力
國家指定三藥三方之一
療效確切，經科學驗證，符合國際標準
有效舒緩發燒、鼻塞、頭痛、咽喉痛、肌肉酸痛、感冒引起的咳嗽等症狀
顆粒利於人體吸收，效果即時及快速
售價：
$98／盒，$188／2盒
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責任編緝：蕭雅文