【冠心病】日均10人因冠心病死亡　急性病人把握「黃金三小時」治療疏通血管

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冠心病，相信大家並不陌生。此病可由高脂飲食等因素引起，導致心血管出現粥樣斑塊，令血管收窄及硬化，影響心臟功能，甚至奪命。根據衞生署，每天平均約有10.2人因冠心病而死亡。

大家都聽過冠心病主要手術—「通波仔」，就是以球囊和支架擴張和撐開血管。可是，部分病人血管出現硬如混凝土的鈣化物，即使「通波仔」亦難以撐闊血管，增加手術難度。如血管鈣化嚴重，醫生可使用較新的儀器，提升手術成功率和安全性。

無論血管有無出現鈣化情況，一般來說，如心血管收窄超過七成 ，而且出現胸悶、氣促、心絞痛等症狀，便要考慮通波仔。因為血管有無鈣化是醫生設計手術方案的考慮因素之一，因此醫生有可能以「心臟電腦掃描」進行評估，從而了解血管的鈣化程度。

現時，有較新的方法處理鈣化血管。手術程序與一般通波仔無異，不過醫生可能需要使用「冠狀動脈斑塊旋磨術 」儀器鑽開鈣化物，或以衝擊波球囊打碎鈣化物，安全地暢通血管。

黃金三小時

冠心病有急性和慢性之分。急性病人即心血管阻塞嚴重，導致心肌梗塞。如果屬於「ST段上升型心肌梗塞」（即心電圖ST段呈上升狀態），必須於「黃金三小時」內接受治療。「時間就是肌肉」，盡早介入如以通波仔疏通血管，對心肌的損害將更少。至於慢性冠心病患者，有可能平時無症狀，但運動時不夠血泵到身體各部分，而出現氣促、胸悶、噁心等情況，但休息一會又無事。如有此情況，須盡早求醫。

不少病人以為通完波仔就無後顧之憂，其實是謬誤。首先，血管粥樣斑塊會持續出現，因此病人術後須長期服用抗血小板稀釋血液，減少血塊形成。另外，改變生活習慣才是「王道」，冠心病病人必須戒煙，並且透過運動及健康飲食控制三高（膽固醇、血壓、血糖），才能有效控制病情。

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