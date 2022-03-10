【網上教學】智能學習平台兼顧教+學+評  有效提升學童學習效能

▲ APLus 去年先於 4 間小學作先導體驗，向老師們講解平台的運作流程和親身實習。(教育機構提供)

疫情肆虐，網上教學已是新常態。學校老師除了要事前備課，還要兼顧各學生之間的學習差異、進度、需要等事項，工作量大增。有教育集團設計一套新的智能學習平台，對象是小一至小六學生、教師及家長，涵蓋科目為中、英、數，希望能在疫情中幫助學校老師準確追蹤及即時跟進學生的學習進度，施以適切的教學幫助。

▲ 樂思教育出版集團常務總監林建誠及副出版總監劉東霞。(教育機構提供)

樂思教育出版集團常務總監林建誠 (Kinson)說公司未在疫情之先，早已進行研發這個名為「APLus 智能學習平台」(下稱 APLus )，並以全港小學生為目標，「本來我們打算在今年暑假後的新學年才開始作推廣，怎料第五波疫情殺到，令全港學校面授課程急停頓。不如早點開始讓校長、老師、學生及家長們認識，予充分的時間了解，如日後會應用到也不錯。」

他表示，這兩年大部分學校普遍使用不同的電子方式幫助學生學習，包括製作教學影片、進行實時網上授課、使用電子學習平台、學習管理系統等進行教學活動，並透過電郵、內聯網等派發學與教材料給學生等的電子模式。

▲ 詳盡的學生個人檔案，助老師掌握學生歷年的學習進度，方便分組教學。(教育機構提供)

「其實這些工作流程，毋疑是會令老師的工作量增加，令到他們少了時間去關注各學生的學習需要、能力差異等進行分析報告。」Kinson 說這是一個需要解決的重要問題之一，因此研發團隊便在此方面着手，靈活運用各種創新方法，除了依據學校使用的教科書範疇做主要教學內容外，也針對學生在各學習階段的不同需要，透過有趣和實用的學與教模式，支援學生在家學習之同時，亦會切合校情。

▲ 有中英數3個主科，內容依據校內課程範圍。(教育機構提供)

配合教學流程省時間

提到節省時間，APLus 的 6 項特色是環環相扣，先是第一項的促進學習的評估系統（Assessment for Learning），此評估系統是由龐大和多元化題目所組成，結合學生的學習能力數據，便可以準確診斷和分析學生在每個學習範疇的掌握程度及表現。

第二項的學生個人檔案（Student Portfolio），掌握學生歷年學習表現，分別出拔尖補底的學生，提供詳盡的學生報告，讓老師可以具體掌握每位學生的能力，以及其他學校學生的表現分別，進行個別幫助。

還有三項的自適應學習 （Adaptive Learning），是以人工智能可以按學生能力，自動安排程度合適的學習材料，便可以達至因材施教，照顧不同學生的需要。

進入第四項的自主學習（Self-directed learning），系統分發切合學生程度的練習及自學教材，可以精簡功課量，令學生亦可以憑一己之力完成，獲得成功感，提升學習興趣學習趨向個人化，引發學習原動力。

第五項自動批改（Auto-marking）和第六項的緊貼教科書課程（School-based Curriculum）評估，都是有效減省老師和學生的寶貴時間。

▲ 有份參與的學校校長、教育心理學者等均對此系統評價不俗。(教育機構提供)

校長及老師的評價

為了配合提早推出，APLus 在上年11月邀請了 4 間學校作先導體驗，為期兩個月，挑選了四年級的學生為實習對象。

其中一間有份參與的西貢崇真天主教學校(小學部)校長馮家俊表示：「學校一般需要大量時間分析評估的數據，如果有評估系統可以把學生的表現分柝為個人、全班、全級及跨年度的分析，將可以令老師更有效率地分析學生的難點，從而提升學生的成績。老師更可以依據這些數據和分報告找到中下游的學生，令這些平時較容易給老師忽略的學生，獲得適切的照顧和支援。」

▲ 介面清晰易用，學生容易掌握如何使用。(教育機構提供)

另一間同樣有參與的天主教領島學校校長李安迪則認為：「新常態是一個契機，讓我們重新思考如何將零碎的學習元素、教學模式及評估透過 EdTech 有機連結起來，真正做到『教、學、評』一致，有效提升孩子的學習效能。」

兩間學校有親身體驗兩位數學科老師均認同此軟件系統的評估功能對自己的幫學科助，特別讚賞其有效準確的分析學生的難點，比起過往要透過自己批改功課和堂上觀察，來得更快檢視學生們的情況。

Kinson 補充除了現時中英數 3 主科外，會再研發其他科目的可能性，包括普通話、常識，提供更全面的學科課題，充份配合當前教育之所需，「網上教學大勢所趨，如何設計更個人化、自主、延伸的學習平台，正是最大教育前提。」

記者：郭秀芳