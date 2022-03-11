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【免費檢測包】富途證券派40萬盒快速測試套裝　今午12時開始登記【內附詳情】

社會 11:14 2022/03/11

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熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

富途證券免費派40萬盒快速測試套裝　明午12時開始登記

本港第五波疫情嚴峻，經濟大受打擊，市民生活百上加斤，富途證券國際（香港）有限公司宣布捐贈1,000萬港元及100萬盒快速檢予有需要市民，其中40萬盒將在今日（11日）中午12時起開放予全港市民登記免費領取。

有意者可先下載及註冊富途牛牛App，於今午12點於App的活動中心頁面，即可填寫簡單個人資料登記申請，首10萬名成功登記市民可於已揀選的流動車換領地點及時間，帶同相關文件到場領取，每名登記人士可免費獲取4盒快速測試套裝。

富途採購100萬盒免費贈送全港市民，其中45萬盒將於2022年3月12日至25日期間，由早上11點至晚上8點每日於香港9個流動點派發。現場將額外預留5萬盒向對使用手機登記有困難人士免費派發。

富途又指，日前已經將1,000萬港元善款捐贈全港社區抗疫連線及基督教家庭服務中心（CFSC）；同時，已經透過多間機構分派55萬盒快速測試，其中包括宣道會社會服務策動發展委員會、香港教育工作者聯會、香港中華基督教青年會、明愛媽媽會、明愛香港仔綜合家庭服務中心，預計受惠人數共逾10萬港人。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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