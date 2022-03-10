【開心速遞】池美麗捐愛貓遺物助義工　鍾凱琪得悉受騙：他不斷換身份去騙物資

▲ TVB劇《愛．回家之開心速遞》的「池美麗」鍾凱琪做善事卻受騙。

鍾凱琪因演出TVB劇《愛．回家之開心速遞》的池美麗一角而入屋，漸漸為人熟悉。

作為貓奴的鍾凱琪除了愛錫家中的貓咪外，閒時亦會做善事幫助別人，可是她最近卻被人利用善心，將其免費送贈的物資拿去出售，令她很生氣。

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愛貓離世

鍾凱琪的愛貓jinjin早前因末期腎衰竭而離世，因而她決定將jinjin留下的物資送給有需要的貓咪，然而她於交收後發現自己受騙，並決定撰文揭穿事件。

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發現受騙

她寫道：「午安。其實有追看限時動態的朋友們也應該知道，jinjin在幾星期前已經去了彩虹橋。本來想低調地jinjin把留下的物資送給有需要的貓。可惜，好像我被騙了。」

她從網上得悉自己被利用，並怒斥騙徒：「今天看到義工網站才突然發現，原來有些人真的會不斷以義工名義騙取物資然後便賣。看到很多苦主的留言我才驚覺自己被騙了。這個真的很令人生氣。怎麼可以這樣？！」

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善意提醒

她提醒：「大家真的要小心這個人。他好像不斷變換身份去騙取物資。我一向也支持小店，也了解有時有些獨立義工真的很需要物資。所以我一向都會偷偷地捐贈。做善事是不需要給人知道。但是這個人利用別人的善心，就算比人知我蠢被人騙了。我覺得也要將此事揭露出來。」

鍾凱琪希望透過說出自身經歷去提醒他人，以免更多善心人受騙。