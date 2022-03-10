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【熱爆NFT】名錶PANERAI首辦全球僅50名額NFT　天價入場費大玩地中海富豪式古董船河

休閒消費 21:52 2022/03/10

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NFT世界果然大海無量，商機處處，更得到PANERAI青睞進軍藍海市場。

作為打招呼的見面禮，來自意大利的高級鐘錶界的PANERAI絕對是信心保證，除了（NFT）指定動作「限量」，更添真實體驗活動，讓NFT錶主／擁有者毋需憑空幻想，已可預視見到所投資的項目的最快回報：能入手得到此錶的錶主，將有機會登上Eilean帆船，在阿馬爾菲海岸（Amflfi Coast）來個「古老帆船河」在地中海吹吹海風，品賞當地美食，遊歷文化之地……買錶怎會聯想到這麼貼地中海的體驗呢。

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是次出海／出師有名，只因所合作的古董帆船「Eilean號」大有來頭，由著名的船舶建造大師威廉法伊夫（William Fife）設計建造於1936年面世，PANERAI因跟意大利皇家海軍製作精密計時儀器，本着與海洋密不可分的關係，一直關注具有歷史價值的古老船隻，替它們修復盡力還原，Eilean號帆船便是其中之一。

值不值得投資？本身PANERAI已是品味之選，而品牌也曾為Eilean號推出過柚木色甲板紋版本，可能未能吸引早已「一枚兩得」的錶迷。然而，NFT又有著「身份象徵」或VIP活動「限量入場劵」之意，而品牌日後也會為NFT作延續活動，加強對錶主對品牌的投入度吧。

於官網所見，現時Radiomir系列最「頂級」的，是這款共限量800枚，現已停產，用上Goldtech金質錶殼和啡色鱷魚皮錶帶。（圖片品牌官網）

筆者於官網發現Radiomir系列最「頂級」的腕錶，是PAM00515，用上Goldtech金質錶殼和啡色鱷魚皮錶帶，售價約16萬，現已停產，共限量800枚（500枚／2013年，300枚／2014年）。而這枚Radiomir Eilean 號帆船體驗版，入場費雖然要30萬，但全球限量50枚，及可與全球同聲同氣的PANERAI迷作連繫，又是另一種身份認同的無價。

產品查詢：2721 5489

撰文 : 黃鑑江

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