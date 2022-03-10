【緊急警示】林鄭月娥指政府向全港發短訊需時　日後有需要會繼續使用

▲ 林鄭月娥指政府向全港發短訊需時，日後有需要會繼續使用。

本港新冠疫情持續嚴峻，行政長官林鄭月娥今天（10日）連同保安局局長及發展局局長出席記者會，交代由中央援建社區隔離設施的事宜。

昨日（9日）傍晚時分，港府首次因應疫情，透過電訊商向市民發出有異常聲響的「緊急警示」，手機收到有關訊息內容附有中、英文版本，提醒市民醫管局將伊利沙伯醫院3月9日起成為定點醫院，專門接收新冠病人。

不過有關警示發出巨響，聲音又異常刺耳，令不少市民感到「震得好大聲嚇親」、「以為係防空警報」。林鄭月娥解釋，2020年經立法會批准建立系統，緊急警示系統建立後未曾應用，有系統可以在緊急情況下向公眾發出實時訊息，沒有此系統前向市民發出有關公告需要sms，不過sms短訊服務不足，由發出到傳送所有手機需要4小時；若手機持有人使用太空卡，更是接收不到當局發出的訊息。而利用區域廣播，高達2,400萬用戶同一時間收到訊息。

她補充，因為伊利沙伯醫院是九龍中醫院龍一頭醫院，希望讓市民第一時間獲悉該院已不收非新冠病人，以免相關市民再前往該院，發放的資訊符合使用緊急警示系統的理據，而昨日只有兩場記者會交代相關資訊，為免有市民沒有留意，故選擇再透過警示系統發放該信息。

林鄭月娥認為第一次使用系統，手機警示響起10秒，當然有些市民會覺得有焦慮，不過亦有「市民指幾好」，如果日後仍有需要發出，市民就知道如何用。

她強調，不希望市民刻意關閉警示功能，「因為當全人類在香港收到訊息，他就收不到，這是不利的。當然警示是沒有心理準備的，不過是很值得要做的事，令全港市民即時掌握信息。」

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記者：陳麗娜