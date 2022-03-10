【家族榮耀】表舅父何啟禮為女復仇奸到貼地　現實艾威重情義為前妻醫病耗盡積蓄

▲ 現實的艾威重情重義。

正在TVB熱播的《家族榮耀》成為網民熱話，當中飾演表舅父「何啟禮」的艾威，衰到貼地，迷姦李彩華母而因姦成孕後不認帳，大奸大惡。

但當得知李彩華是他的親生女後，向令李彩華小產的葉彩薇（熊黛林飾）展開復仇大計，不單勒索熊黛林千萬更將她逼瘋，為女復仇，一句「冤有頭，債有主」對白，艾威戲技大爆發，非常搶戲！

艾威解釋角色「衰唔晒」，因為最後為親情有所改變，他大讚角色真實立體，而戲份亦相當多，是30多年來拍過無綫劇都不及的。

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與前妻再見亦是朋友

戲內飾演奸角的艾威，現實中是位暖男，曾為妻醫病而花光積蓄，前妻Lisa多年前卵巢生瘤，後來需要做手術切除，但Lisa於2015年再度發現子宮長巨瘤，於兩個月內做了3次大手術割瘤，手術後肝、腎出現積水和氣泡，3次手術費花了艾威近百萬元積蓄。

夫妻能夠共到患難，可惜未能走到白頭，艾威於2019年與太太離婚，結束18年婚姻，當時他訪露原因是「經一番遷就之後，仍未能步伐一致。」

而離婚前兩人的愛犬伯恩山則由艾威撫養，艾威從此與愛犬相依為命，不過兩人亦因為愛犬的關係，不時相約見面，所以關係是「再見亦是朋友」，而於今年1月，他與前妻更合體出席新店開幕，兩人合作投資做生意，當時艾威接受訪問時表示，精神上和金錢上與前妻都互相支持：



覺得我哋相比其他有相同經歷的離婚夫婦，我哋關係好啲，唔會係仇人，關係係變咗，只係用另一種關係相處。

另外，艾威在人生低潮期，加上為前妻醫病而陷財困，不過艾威仍堅持助養28名兒童 ，他早年為慈善機構拍下短片說：



如果因為你家裡出現經濟問題，你會斷絕家中一個成員的糧食嗎？那些孩子和我的生活已經掛鉤。見到他們長大好開心，他們寄來的照片我都鑲起來，看到有種欣慰的感覺。

現年63歲的資深演員艾威，在1979年出身於無綫第8期藝員訓練班，同期有已故演員廖啟智，入行逾40年的他拍劇無數，不過未受到TVB重用，他先後轉到HKTV及為ViuTV拍節目，更不時到內地登台賺外快，今次《家族榮耀》可算是他的代表作。

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責任編輯：陳麗薇