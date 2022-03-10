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【第五波疫情】193咖啡店開業無期　張栢芝+蘇麗珊投資生意紛停擺

娛樂 14:52 2022/03/10

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娛圈不少藝人近日生意都受影響。

第五波疫情嚴峻，各行各業都受到衝擊，娛樂圈也是首當其衝，除影視拍攝工作都停頓，不少藝人投資的生意都要刻苦經營甚至停擺。人氣組合ERROR成員郭嘉駿（193）原定2月底在紅磡區開Cafe，日前受訪也指開業無期，大吐苦水。

ERROR成員193與肥仔（梁業）日前以視像形式接受ViuTV《今日疫情》訪問，期間193提到本訂於2月尾開業的咖啡店，因疫情影響，裝修工程嚴重滯後。

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裝修工人中招致停工

193稱加上內地訂製的材料，因中港司機不少都染病，也未能如期運到香港，加上有裝修工人確診，因此現時新店裝修工程已停工，亦不知何時才復工，故新店開業無期。

193一向精明，除開有時裝品牌，去年已表示有意進軍飲食界，今年就透露會選址紅磡開cafe，並已取名Tanuki Coffee，又在IG招募員工，不過現時未知何時開業，193也在節目訴苦，指每日都在燒錢：「我本來會係億萬富翁，但搞到我呢排好窮呀！」

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事實第五波疫情下，不少藝人投資生意都受影響。

黃婉曼重投主持

早前黃婉曼在將軍澳經營近三年的麵包烘焙餐廳也首當其衝，難頂加租壓力在上月底宣布結束營業。她現時已經重返老本行，為港台節目《防疫速遞》做主持，為觀眾帶來最新防疫資訊。

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黃宗澤蠔吧停業至3月

黃宗澤（Bosco）經營3年、位於尖沙咀的蠔吧餐廳，由上月21日開始停業至3月7日，他表示雖損失高達7位數字，但現時仍堅持不裁員。

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張栢芝時裝店再停開

張栢芝在中環開設的時裝店，2020年時亦曾因疫情影響，暫停營業逾一個月，據知當時已每月虧損接近6位數；近日其時裝店再因疫情而停開，現暫時停業至另行通知，但網站如常運作，而栢芝暫時也未有裁員以及照支薪。

蘇麗珊按摩店結業

藝人蘇麗珊兩年前跟男友一同創業開的按摩店，亦不敵疫情，早前她在IG宣布結業，無奈表示：「前年決定投按摩店的時候很記得說了：「因為對香港還有信心啊」這樣的話，然而一年後我們被無理地逼遷，另一家在銅鑼灣的分店也關閉了好久，還有信心嗎？窩在家的我每天問自己，在難關前，我們的恐懼、憤怒、失落、泄氣無所遁形，不過其實我們比想像中更強大。真的，還未餓得流浪街頭，還未被戰火燒毁家園，還可以滑著電話上上網看看ig netflix，也沒有到最糟的時候吧，應該要有信心的。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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