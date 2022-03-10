【定點醫院】伊院已轉移四分一非新冠病人　約20人獲轉介至私家醫院

▲ 伊利沙伯醫院由昨日（9日）起轉作新冠肺炎定點醫院。（經濟日報資料圖片）

伊利沙伯醫院由昨日（9日）起轉作新冠肺炎定點醫院，醫院主座大樓內約1,500張病床改作接收病情嚴重的新冠病人；主座大樓各病房內的非新冠病人陸續轉往其他醫院。醫管局總行政鄧錦成今日（10日）表示，已經轉移約四分之一的非新冠病人，當中約20人獲轉介至私家醫院。

鄧錦成今早於電台節目中表示，首日轉移病人的行動整體順利，醫管局昨日已轉介約60名病情穩定的非新冠病人，當中約20人由私家醫院接收。他說，伊利沙伯醫院院及廣華醫院於3月5日最高峰期，有約500名病人等候上病房，目前逾200人已經安排上病房，會陸續安排其他人上病房。

至於轉院後病人的醫療安排，鄧錦成指醫管局有 完善的臨床管理系統，病人的病歷資料可以透過系統在不同醫院存取，而在轉院前，主診醫生亦會寫下病人的情況，進行 「交更」工作，方便接手醫生 跟進處理， 醫生之間亦會互相溝通。

伊利沙伯醫院轉為定點醫院後，急症室仍會接收危急病人，鄧錦成表示，會劃出區域，安排緊急非新冠病人住院。

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記者：黃悅晴