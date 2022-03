英澳恢復面授課堂　 一次睇清兩地升學資訊

近日英國及澳洲已開始恢復面授課堂,令有意負笈當地的學生倍感鼓舞!加上澳洲、英國接連向港人放寬移民政策,吸引了更多港生前往升學。英國及澳洲都是留學熱門之選,應該要怎樣選擇及部署?兩地升學又有甚麼優勢呢?

澳洲升學 享移民優勢



澳洲政府早前公布,自今年3月起凡持有特區護照或BNO護照的留學生,滿足指定的課程及簽證條件,畢業後持有臨時畢業生工作簽證滿3-4年,透過Hong Kong Stream申請,無須根據原有澳洲移民計分(EOI評分)方法,即可申請永久居留。此政策令港生到澳洲留學享移民優勢,前途選擇更廣闊。



有別於香港及英國,澳洲大學一般在2、3月開學,部分課程亦設有7月入學期。若想爭取於今年成功入讀,就需要儘快做好準備。若港生未考DSE前想到當地留學,又不想轉制重讀高中,亦有機會升讀頂尖大學,其中包括澳洲八大名校、2022年QS世界大學排名第58名的Monash University,其健康科學聞名於世,排名前50位。要直接考入這間大學,競爭都相當激烈,Monash College提供快捷的升學途徑入讀Monash University,每年超過85% Monash College學生成功升讀Monash大學。



英國寄宿學校注重多元發展 推崇小班教學



英國寄宿學校向來吸引家長垂青,原因除了學術成績卓越,其優越的配套設施更可配合學生發展多元興趣,助他們兼顧學業的同時能培育興趣及發揮所長。另外,大部分寄宿學校均採取小班教學,不但令學習更有效率,在疫情下亦較為安全。



英國寄宿學校善於培育不同領域的精英,例如演出幽默並具高學歷的「戇豆先生」演員Rowan Atkinson,早年就讀位於英格北部湖區的St Bees School。該校佔地250英畝,環境優美,具多項運動設施,包括高爾夫球場,而且學術成績卓越,2021年A-Level獲取A*-A比率達100%。

英國大學專科課程選擇多 畢業前景佳



英國大學教育以卓越聞名於世,加上開放「5+1」BNO簽證政策,赴英升讀大學更方便移民後找工作。即使不打算畢業後定居當地,英國大學課程選擇亦遠比香港多,部分科目如獸醫、環保、物理及職業治療等,香港學位數目稀少,競爭較大,反而英國大學相關專業的學位更充足,其教學質素亦有相當保證。



香港學生可以憑DSE成績申請英國大學,收生要求視乎個別大學排名及學科名額,建議提早預備,以爭取心儀學位。如果成績未達要求,亦可以報讀大學Foundation、Diploma或International Year 1課程,日後銜接學位課程。



相當受本地及海外學生及家長歡迎的University of Leeds是羅素大學集團 (Russell Group)的成員之一,在Times & Sunday Times Good University Guide 2022排名第15位。主要熱門課程有Business Management、Engineering、Communication & Media、Medicine及Dentistry等,當中的Accounting & Finance學科位列全英第7名。其畢業生十分受雇主青睞,根據最新的畢業生就業前景最佳大學報告(High Fliers),大學排名第5位。



有興趣進一步了解更多英國及澳洲的升學資訊,可參加由琥珀教育及aec教育顧問聯辦的「英澳網上教育展2022」。當日邀請了多間頂尖的澳洲大學、英國中學及大學參與,並設6場升學講座,涵蓋分享英國中學、大學UCAS申請及澳洲頂尖大學申請攻略、介紹全英Top 20的University of Leeds熱門課程、Monash University熱門醫療課程,以及分析澳洲升學技術移民途徑等,切勿錯過!



