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【家族榮耀】龍少胡卓希與林峯屬同門師兄弟　留鬚背後藏細心原因

娛樂 13:08 2022/03/10

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胡卓希是細心暖男。

現正於TVB熱播的劇集《家族榮耀》，在下星期進入結局周，劇情愈漸緊張，令觀眾看得非常肉緊。今個星期《家族榮耀》劇情焦點之一，落在龍少龍文標（胡卓希飾）身上。

雖然龍文標含着金鎖匙出生、略懂少許生意經的富二代，樣貌看似花弗，但原來他是情深暖男一名，對昭慈（梁靖琪飾）一見鍾情，更出招力追。

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出招力追

上星期龍文標已向女方流露一定程度好感，今個星期追求攻勢更為猛烈，連環發放口花求愛金句：「你拒絕咗我食飯，我已經好難過」

「如果連送你返去都唔得嘅話，我真係驚我會睇唔開」、「我驚我一陣揸車掛住望你，唔記得睇路」、「唔知係咪我太有自信，我覺得我哋真係有發展可能」。

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千萬MV男神

現年31歲的胡卓希，是古天樂旗下天高娛樂的藝人，同門的師兄師姐有林峯、萱萱、佘詩曼和周秀娜等，可說後台強勁。他之前曾演過ViuTV的《理想國》、《男排女將》，而且參演過不少MV演出。

其中最為人熟悉便是他和袁澧林合作、Dear Jane的「都市愛情三部曲」，三部MV均有逾千萬點擊，堪稱「千萬MV男神」。

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為女友留鬚

他憑185cm的高大外形加上留鬍的造型，迷倒不少女士，紛紛為胡卓希着迷。雖然他外表花弗，卻其實其實是暖男一名。

現實中，他為所愛的人做出貼心的事，曾在訪問中親解為何出道以來一直保持「鬍鬚Look」的造型。

全因他在18歲那年與比自己年長的姐姐交往，為了在外形上能和她更加相襯，他就決定留鬚讓自己看上去成熟一點，留鬚的習慣就一直保留到現在，只是在《男排女將》演學生才唯有把鬚剃去而已，之後繼續留鬚，果然是貼心暖男。

撰文 : TOPick柴犬出動

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