【私院支援】中大醫院設立新冠門診站　明日起投入服務【附預約詳情】

▲ 中大醫院設立新冠門診站，明日起投入服務。（資料圖片）

第五波疫情持續嚴峻，公立醫院不勝負荷，當局正尋求私家醫院援助。香港中文大學醫院於本月7日起啟用新冠病房，已接收8名新冠確診病人，今日（10日）更宣布設立新冠門診站，由明日（11日）起投入服務。

中大醫院指，新冠門診站會為快速抗原檢測呈陽性、核酸檢測呈陽性及與確診患者有緊密接觸的人士，提供門診服務。快速檢測呈陽性的求診者，必須已將檢測結果上傳到衞生防護中心的申報系統， 並於診症前出示確認短訊。

新冠門診站不提供造影、化驗及住院服務。市民必須透過電話進行預約，每日名額有限。新冠門診站服務詳情預下：

預約電話：3946 6320

診症費：港幣200，不包括藥費

服務時間：周一至周五，上午8時30分至下午5時，周六日及公眾假期休息

市民可瀏覽中大醫院的新冠門診站網頁了解更多資訊。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴