【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化

▲ 亂用霧化消毒槍有機會導致肺部永久纖維化。

第五波疫情持續，確診個案眾多，最近納米霧化消毒槍再度成為港人的搶手貨。不過，化學博士K Kwong（鄺士山）曾呼籲，如非必要，切勿使用所謂噴霧或霧化式消毒劑。他更表示，一些消毒劑霧化，被人體吸入後可致肺部永久纖維化。

近日不少市民網購霧化式消毒槍，市面亦有大量相關產品，有人用來消毒門柄、衣物、購買回家的貨物等，亦有人因產品外形美觀而購買。在網購平台可見，大部份霧化式消毒槍也註明是藍光納米噴霧，標榜霧量大、霧化細、射程遠、用途廣泛。某些消毒槍更註明是用使用酒精霧化，甚至稱可以倒入「各種消毒水」。

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K Kwong：可致肺部永久纖維化

然而，亂用霧化式消毒槍可損健康。化學博士K Kwong曾多次在其facebook強調，霧化式消毒劑的危險性，呼籲如非必要，切勿使用所謂噴霧或霧化式消毒劑。

有啲所謂「無毒」的噴霧、霧化式消毒劑（含氯消毒劑），會吸入肺，唔只殺菌，自己都殺。

他續稱，若然是酒精霧化，少量吸入不怕，因酒精會揮發，只需留意有著火危機。若把漂白水、滴露等消毒劑霧化，「吸入肺永遠唔走」，甚至有機會令肺部永久纖維化。

K Kwong引述內地一宗案例指，解釋噴霧吸進肺部會造成的影響。他指曾有人於密封環境中，使用防水噴霧噴大量衣服鞋物，噴霧被吸入肺部後，最終導致纖維化。

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消委會：霧化儀器影響場所內的人的健康

另外，消委會指，用霧化儀器施放任何類型的消毒氣體的做法並不可能提供理想的防疫功效外，更會浪費資源，亦可能影響場所內的人的健康、污染食物和飲品，增加誤服消毒劑或其殘餘物的危險。

消委會亦指，在任何情況下，都不建議向人體噴灑消毒劑，因不能有效減低已感染病毒的人經由飛沫或透過接觸而傳播病毒的風險。向人噴灑含氯的消毒劑亦有機會刺激眼睛和皮膚，吸入後可能引致支氣管痙攣及作嘔、嘔吐等腸胃道影響。

南韓加濕器殺菌劑殺人事件

在南韓，2011年曾爆發了「加濕器殺菌劑殺人事件」，一批使用「利潔時」殺菌劑的用家，陸續出現肺部受損、脫髮、免疫力衰退，更導致1553人死亡。調查指，由1994年到2011年，該國共約有626萬人使用過加濕器殺菌劑，其中67萬人認為加濕器殺菌劑對健康造成了損害，例如患有新的肺部疾病、皮膚、大腦、心血管疾病或症狀加重。

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責任編輯：羅嘉欣