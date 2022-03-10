【私院治療新冠】九龍區4間私院不治療新冠病人　逾6間接受檢測呈陽性患者求醫

▲ 港島區私家醫院港怡醫院表示醫院可以讓輕症患者求醫。（資料圖片）

本港第5波疫情令公營醫療爆煲，連日來多方要求私家醫院加強診症新冠患者，不少私家醫院隨即新增為輕症確診病人的門診服務。TOPick記者今日（10日）致電本港13間私家醫院，有近半私家醫院表示會為輕症確診病人診症，有部分職員亦會先向致電病人查詢有何病徵，並表示可會為有病徵小童預約兒科診症服務。

近日確診個案達逾萬宗，公立醫院不勝負荷，不少私家醫院新增為輕症確診者提供門診服務。TOPick記者今日以一名快速檢測呈陽性的病人身分，致電各間私家醫院查詢門診服務。本港13間私家醫院中，有6間表示可以讓檢測呈陽性患者求醫，包括聖保祿醫院、香港港安醫院（司徒拔道）、港怡醫院、荃灣港安醫院、仁安醫院、香港中文大學醫院。

6間港島區私家醫院中，聖保祿醫院、香港港安醫院–司徒拔道、港怡醫院均表示可讓輕症患者求醫，也可為有病徵小童預約兒科服務。其中，聖保祿醫院職員表示，有病徵者會被安排在醫院指定位置等候，直至有負壓房間才安排醫生診症，而等候的過程中，如有需要，職員也會為病人提供用於治療傷風、感冒等消炎藥物，另強調醫院只會為3歲以上人士診症。

另外，嘉諾撒醫院職員表示醫院不會接收確診病人，惟對方提供了其他兒科醫生的視像診症服務，並為致電者提供多項健康建議。至於該區其餘兩間私院養和醫院及明德國際醫院的電話一直未能打通，惟其早前均表明會有門診服務醫治輕症確診者，即看：【養和醫院新冠治療】、【明德國際醫院新冠治療】。

至於4間九龍區私家醫院，包括聖德勒撒醫院（法國醫院）、香港浸信會醫院、播道醫院，以及寶血醫院（明愛）均表示不會接收任何檢測呈陽性患者，職員建議如有任何病徵可到公立醫院或指定診所求醫。

新界區方面，3間該區私家醫院包括荃灣港安醫院、仁安醫院、香港中文大學醫院均表示可供輕症病人求醫。不過，荃灣港安醫院職員表示，如病人已在快速檢測平台上已作出個案呈報，就只可以到公立醫院求醫；而仁安醫院職員表示，因考慮到有感染風險，醫生僅會為病人檢測心、肺功能，而不會檢查喉嚨。

中大醫院職員亦提醒，醫院的新冠門診站將於明日（11日）才啟用，有需要的市民須透過電話進行預約。即看：【中大醫院新冠門診站】。

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記者：郭詩詩