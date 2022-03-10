【趁火打劫】笨賊扮買外賣趁機亮𠝹刀打劫　老闆太惡打劫不成倒蝕$100

▲ 有打劫男士比惡老闆擊退，打劫失敗，倒蝕$100離開。

在香港現時艱辛的時勢下，有人趁火打劫！今日有短片網上流出，一名男子打算打劫一間食店，到店舖買外賣付$100，趁老闆打開收銀之時，亮出𠝹刀打劫，最後被惡老闆擊退，打劫失敗之餘，還倒蝕$100！事件引起一眾網民熱烈討論！

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今日（10日）有網民於Facebook「香港突發事故報料區」群組上載一段短片，短片中一名行劫男子走進店舖買米線，並付$100給老闆買外賣，結果打劫男士趁老闆打開收銀時，亮出𠝹刀打劫，老闆立即關上收銀機，一邊惡鬧一邊去拿取工具欲反擊。

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打劫男子見狀立即收起𠝹刀逃跑，惡老闆則追上前，打劫男結果倒蝕$100。短片一出，大批網民留言指打劫男是笨賊，「笑死，老闆個氣勢似賊多d。」、「試劫價$100」、「一舊水同碗米線都冇埋」、「老闆好野」、「打劫嗰個反而自己少左錢真係第一次見」，不過亦有人害怕打劫事件會愈來愈多，「其實可能係反映一個悲劇，幾多人失業／停薪。」、「經濟差，呢d事件只會越嚟越多，唉」。

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責任編緝：蕭雅文